El Gobierno oficializó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados.

El Ministerio de Salud de Argentina aprobó la creación del Plan Nacional de Mal de Alzheimer y Trastornos Relacionados . La iniciativa, que funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, busca articular políticas públicas para enfrentar una de las patologías neurodegenerativas de mayor prevalencia en adultos mayores.

Según establece el Artículo 1° de la medida, el plan queda integrado a la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Por su parte, el Artículo 2° faculta a la Dirección Nacional de Salud Mental para dictar las normas complementarias, guías de tratamiento y recomendaciones necesarias para la implementación efectiva del programa en todo el territorio.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por ser un proceso progresivo e irreversible que interfiere de manera significativa en el funcionamiento social y ocupacional de quienes la padecen.

El programa no solo está dirigido a pacientes con diagnóstico de Alzheimer, sino que amplía su alcance a otros cuadros clínicos como:

Deterioro Cognitivo Leve (DCL) .

Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) .

Demencia Frontotemporal (DFT).

Los ejes centrales del plan se enfocan en la transformación de las prácticas actuales mediante la formación profesional, la capacitación en servicio y el establecimiento de líneas de investigación prioritarias. Asimismo, se busca estandarizar los procesos de atención para garantizar una mejora sustancial en la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus entornos familiares.

Un dato relevante que surge de la normativa es que la aplicación del plan no prevé gastos presupuestarios adicionales para la jurisdicción.

El enfoque principal estará puesto en la optimización de los recursos existentes para fortalecer la prevención y disminuir el impacto socio-sanitario que estas enfermedades generan en la población argentina.