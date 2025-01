Olga1.jpg El difícil momento de Olga

El difícil momento de Olga: es jubilada, trabaja como jardinera y perdió todo en un incendio

En diálogo con Noticiero Andino, Olga relató detalles de cómo vivió el trágico hecho: "El jueves pasado me voy a trabajar a las 7 y me vine a las 12 porque me dijeron que se había quemado todo: animalitos, herramientas y la casa, con lo que había dentro".