31 de marzo de 2026
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Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer de Colon: por qué se recuerda hoy, 31 de marzo

Cada 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon. A continuación, descubrí la importancia de su detección temprana y el origen de la fecha.

Día Mundial contra el Cáncer de Colon: por qué se recuerda hoy, 31 de marzo

Día Mundial contra el Cáncer de Colon: por qué se recuerda hoy, 31 de marzo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon, una fecha destinada a sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de los pacientes que padecen esta enfermedad.

Esta efeméride pone el foco en la detección precoz, clave para salvar vidas, y en la promoción de hábitos saludables que contribuyan a reducir el riesgo de desarrollar esta patología. A través de la concientización, se busca fortalecer las acciones preventivas y mejorar la calidad de vida de la población.

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cáncer de colon
Día Mundial contra el Cáncer de Colon

Día Mundial contra el Cáncer de Colon

Por qué se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon

La fecha fue impulsada por la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), una de las organizaciones más importantes y antiguas del mundo dedicadas a la lucha contra esta enfermedad. Su objetivo principal es informar y sensibilizar sobre el impacto del cáncer de colon, así como promover políticas de prevención y diagnóstico temprano.

Qué es el Cáncer de Colon

El cáncer de colon es una enfermedad que se produce por el crecimiento anormal de células en el colon y el recto. En muchos casos, comienza con la aparición de pólipos que, con el tiempo, pueden transformarse en células cancerosas, aunque no siempre evolucionan de esta manera.

Se trata de una de las patologías más frecuentes a nivel mundial, pero su detección temprana permite tratamientos efectivos y un pronóstico favorable, aumentando significativamente las posibilidades de recuperación.

Cuáles son los síntomas del Cáncer de Colon

Los síntomas pueden variar según la zona afectada. En el colon derecho suelen presentarse anemia, dolor abdominal y obstrucción intestinal. En el colon izquierdo, dolor abdominal, cambios en el tránsito intestinal y obstrucción. En el recto, pueden aparecer alteraciones en el calibre de las heces, dolor postdefecatorio y tenesmo.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 31 de marzo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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