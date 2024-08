Día Internacional contra el Dengue: esto salen los repelentes contra mosquitos

mosquito dengue Brote de dengue en el país: ya hay 238 muertos y 333 mil casos.

"Todavía no tenemos casos porque no hay circulación viral por ahora en la provincia, porque hace frío y no tenemos mosquitos. Pero trabajamos en todo lo que es el saneamiento ambiental: coordinar con municipios y trabajar con la comunidad para sacar todos los cacharros, elementos inservibles, neumáticos, plato-maceta, todos los recipientes que puedan tener agua y en donde el mosquito se oculte", explicó la directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud de la provincia, Andrea Falaschi.