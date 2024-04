Dengue y desesperación: los motivos de la falta de repelentes en Mendoza

Con el aumento de los casos de dengue , Argentina se encuentra bajo una preocupante falta de repelentes, y la provincia de Mendoza no es la excepción. Tras una recorrida por distintos supermercados se observan góndolas vacías y, en otros casos, hay pocos productos, por lo que se está limitando la compra. Ahora el Gobierno abrió la importación.

"Nosotros tenemos, pero estamos entregando un bulto a cada cliente para que no vengan algunos vivos y se lleven todo . Entonces hemos tenido que acotar la entrega de los productos", expresó Rubén David, el gerente del mayorista Oscar David.

Pese a ello, en diversos supermercados y farmacias de Mendoza se observa la falta de repelentes, insecticidas y productos para combatir a los mosquitos. Al consultar por el producto aseguran que "no tienen stock" y desconocen "cuándo llegará".

En el mejor de los casos, se logra conseguir, por venta online, tabletas insecticidas para el ambiente o repelentes con precios exorbitantes: desde los $20 mil por una crema o $38 mil por un aerosol, hasta los $135 mil por un pack de 3 repelentes.

"Lo que va llegando, se va vendiendo", expresaron a Sitio Andino. Sin embargo, destacan que el principal problema radica en la alta demanda social debido a los aumentos en los casos de dengue.

"Antes cien clientes nos compraban repelentes, ahora son 2.000. Al ritmo que vamos, seguramente la semana que viene nos quedamos sin repelentes si no llegan más productos. Es un día a día", explicaron desde el mayorista.

En términos generales, remarcan que la situación de los repelentes se encuentra al mismo nivel que la demanda de alcohol en gel durante los brotes de coronavirus.

"No le vendíamos alcohol en gel a nadie y, de repente, todos querían comprar. Es mucho más la demanda que la oferta y ahí se complica. Ahora también hay otro problema: el que tenía un repelente en la casa, ahora quiere tener 6, por las dudas. No alcanza para todos", dijeron.

La producción, demorada

Al consultar por la llegada de repelentes a Mendoza, desde Oscar David expresaron que "SC Johnson no está entregando productos porque su temporada comienza en julio y no tenían prevista esta demanda". "Tenés que traer componentes del exterior para armar el Off acá en Argentina".

Frente a esta crisis, el ministro de Salud, Mario Russo, aseguró durante las últimas horas que en "las próximas dos semanas" se va a resolver la falta de repelentes, al afirmar que "los productores de repelentes cambiaron su logística para producir", por lo que "están trabajando en su máxima capacidad".

Por su parte, el Gobierno nacional dispuso agilizar los trámites de importación de repelentes para mosquitos y quitó trámites de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por treinta días.

De la misma manera, habilitó la compra en el extranjero de estos productos en correos puerta a puerta, sin pasar por ese organismo de contralor: aerosol, crema, spray y gel repelente de mosquitos.

"Dicha excepción regirá tanto para el régimen general - importadores con despachos a plaza - como para el régimen particular de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el ANMAT", precisó un texto difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

