Dengue: así es el plan que ejecuta Mendoza para llegar al verano sin sobresaltos

Un problema sin solución No cesan en Malargüe los ataques de perros al ganado

También puede interesarte leer: El Gobierno se prepara para una nueva temporada de dengue: qué pasará con la vacuna

image.png Imagen ilustrativa: fumigador del mosquito del dengue

"Todavía no tenemos casos porque no hay circulación viral por ahora en la provincia, porque hace frío y no tenemos mosquitos. Pero trabajamos en todo lo que es el saneamiento ambiental: coordinar con municipios y trabajar con la comunidad para sacar todos los cacharros, elementos inservibles, neumáticos, plato-maceta, todos los recipientes que puedan tener agua y en donde el mosquito se oculte".

Así, Falaschi sostuvo que la Aedes aegypti, (mosquito que produce el dengue), es urbano y peridomiciliario, por lo que puede poner los huevos, crecer y eclosionar. "Entonces estamos preparándonos para tener menos mosquitos durante la temporada de verano y así poder tener menos casos".

Dengue: cómo se combate en la provincia de Mendoza

Según indicó el ministerio de Salud y Deportes, entre agosto de 2023 y julio de 2024, Mendoza ha registrado 5.557 casos de dengue, muchos de ellos autóctonos. A su vez, hubo cuatro muertes y cinco departamentos se mantuvieron con brote epidemiológico.

Ante estos datos, desde agosto se comenzó a trabajar bajo tres pilares: detección temprana de casos, saneamiento y educación ciudadana.

Sobre la detección temprana de casos de dengue, se destinarán más de 600 millones de pesos. El objetivo es la compra de reactivos que permitan reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios del sistema de salud.

dengue.avif

“Primero se analiza una etapa de gestión, en el que la vigilancia epidemiológica es fundamental para el diseño de las estrategias. Luego sigue lo referente a la atención de pacientes y diagnóstico por laboratorio. Y el correspondiente control de vectores”, dijo Falaschi.

Por su parte, el saneamiento es otro elemento clave para la prevención. Así, a finales de agosto se comenzará a reforzar la idea de trabajar con los municipios para que realicen desinfección y limpieza a lo largo de todo el año.

De la misma manera, el tercer eje es la educación en la población, para prevenir la proliferación del mosquito a través del llamado a limpieza de los descacharreos en los domicilios. Este punto se trabajará en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y el Área de Zoonosis.

“Si bien la provincia había registrado dengue, teníamos el vector, no habían aparecido tantos casos autóctonos como los de la última temporada. Por ello, es necesario poner en marcha las acciones preventivas que se hacen durante el periodo interbrote y brote, para evitar la proliferación”, remarcó la directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud.

Sobre la vacunación, Falaschi reconoció que es uno de los ejes estratégicos, pero "hoy no es recomendada" en Mendoza. “Hay muchas vacunas candidatas que se van proponiendo, pero no es lo mismo hablar de dengue en Mendoza que en aquellas regiones en las que hay tasas de incidencia que superan los 4.000 casos cada 100.000 habitantes”, agregó la profesional.

También puede interesarte leer: Vacuna contra el dengue: la dura advertencia de farmacéuticos y bioquímicos