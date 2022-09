¿Chau Netflix?: disponible en Argentina una nueva plataforma gratis

La empresa se considera "la plataforma de plataformas", ya que contiene en su interior más de 150 canales que permiten acceder a una gran cantidad de contenidos en vivo.

Su funcionamiento es similar a PlutoTV, una plataforma que permite ver series y películas por medio del streaming en vivo de contenidos en diferentes canales tradicionales de televisión.

Su servicio gratis tiene ofrece los siguientes beneficios:

150 canales en abierto.

Control de canales libre.

Hasta 60 horas mensuales de contenido grabado.

No obstante, no todo es color de rosa y como principal contra esta el hecho de que se pueda ver únicamente con publicidades (aunque se puede pagar para sacarlas), mientras que tampoco se puede elegir de un catálogo con una cuenta gratis.

Las suscripciones "Plus" y "Premium" valen cada una u$s 10 y u$s 70 anualmente, por lo que son precios más accesibles que los u$s 40 que se pagan al año aproximadamente por Netflix básico actualmente en el país.

El valor mensual de Netflix actualmente con impuestos: