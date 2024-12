Candela Carricondo: "Se termina una gran etapa en mi vida, que me enseñó muchísimas cosas".

“Se termina una gran etapa en mi vida, que me enseñó muchísimas cosas, un año de muchos viajes, pero estoy contenta y haciéndolo siempre con mucho amor. Me quedaron muchas cosas pendientes, muchas experiencias por vivir que lamentablemente este año no tuve la oportunidad, pero me voy contenta y también muy agradecida con la gente de mi departamento”, contó.

Proyectos de Vendimia

A diferencia de otras representantes departamentales, la reina de Malargüe dijo que sus propuestas no tuvieron el apoyo necesario por parte de las autoridades.

“Con la virreina presentamos dos proyectos. Uno era sobre concientizar sobre el uso de las redes sociales en niños y adolescentes, que no estaba basado en la psicología, sino en ver casos que se plantean hoy en día y analizarlos con los chicos. Después el otro era promocionar el turismo de Malargüe. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo ningún proyecto porque no fueron aprobados”, indicó la soberana.

Sin embargo, la joven no se rindió y analizó otras propuestas que tampoco contaron el aval necesario.

Candela Carricondo, vendimia 2024, reina Malargüe.jpg

“Buscamos otras alternativas y presentamos otros proyectos, uno de los cuales era un proyecto social basado en la belleza, en el maquillaje, en enseñarle a las chicas técnicas, pautas, qué colores les quedan mejor, informar sobre el uso de cada cosa. Lamentablemente tampoco se pudo llevar a cabo, no sé por qué. Nosotras hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, presentamos cronogramas, pedimos reuniones y todo, pero bueno, todavía no he tenido respuestas”, manifestó.