ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 de jubilados y pensionados

Por Sitio Andino Sociedad







El mes de diciembre trae novedades importantes para quienes esperan la jubilación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que habrá un incremento en los haberes de más de seis millones de beneficiarios. La actualización surge del último índice de inflación publicado por el Indec, que sostuvo el ajuste mensual de haberes por movilidad.

¿Cuánto subirán la jubilación y el aguinaldo? Con una suba confirmada del 2,3% basada en el IPC de octubre, el haber mínimo se ubicará en $340.746,35. Además, no se descarta un bono de $70.000 que elevaría la cifra a $410.746,35, y que sumado al medio aguinaldo podría alcanzar los $581.119,35. Las pensiones no contributivas, la AUH y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también verán reflejadas estas mejoras en sus pagos.

Este aumento se enmarca en el esquema de movilidad mensual instaurado en abril de 2024, que reemplazó al sistema de actualización trimestral. Esta nueva fórmula evita el rezago de los haberes frente a la inflación, y según anticiparon fuentes oficiales, desde 2025 los incrementos serán automáticos mes a mes, sin necesidad de decretos adicionales.

jubilados Jubilación | Se comenzaría a pagar desde la segunda mitad de mes Calendario de pago: jubilación y aguinaldo en diciembre Aunque ANSES aún no confirmó oficialmente las fechas del cronograma, se prevé que las jubilaciones mínimas comiencen a pagarse desde la segunda semana del mes, junto con el medio Sueldo Anual Complementario (SAC). Entre los beneficios a destacar, quienes perciban la mínima cobrarán:

$340.746,35 por jubilación con aumento

$410.746,35 si se añade el bono

$581.119,35 si se suma el aguinaldo Lo mismo ocurrirá con pensiones no contributivas, que alcanzarían los $427.783,66 y con las madres de siete hijos, cuyo haber se equipara al mínimo. Las asignaciones comenzarán el 10 de diciembre según terminación de DNI.