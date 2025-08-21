Megaoperativo por el "titán"

Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA y ya se sabe cuándo llegará a YPF

Este jueves retomaron el traslado del reactor fabricado por IMPSA para YPF, luego de permanecer detenido durante varios días. Cuándo llegará a la refinería.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

Este jueves se retomó el traslado del reactor fabricado por IMPSA para YPF, luego de permanecer detenido a la espera de autorizaciones por parte de Vialidad Nacional. El "titán" cruzó exitosamente el puente de la Ruta Nacional 7 que fue apuntalado para continuar su viaje hacia la refinería en Luján de Cuyo.

El dispositivo de hidrodesulfuración de 456 toneladas y 38 metros de longitud continuó esta mañana su camino tras permanecer estacionado en la Ruta 40 desde el sábado pasado, en medio de un mega procedimiento con cortes de tránsito y despliegue de vehículos. Se espera que el operativo finalice hacia la noche.

Trasladar al reactor requirió de reforzar el puente en la interesección con la Ruta Provincial 15 por el que pasó este jueves, por cuestiones de seguridad. Allí colocaron una estructura provisoria para que pueda retomarse el operativo hacia la refinería de YPF.

Esto debido que la empresa no contaba con documentación y autorizaciones necesarias por parte de Vialidad Nacional para el traslado del pesado dispositivo, sobre todo, al momento de llegar la Ruta Nacional 7. Es por eso que se aguardó la aprobación correspondiente para iniciar la tercera y última etapa del proceso.

20 de agosto, reactor IMPSA, puente apuntalado
Colocaron una estructura debajo del puente en ruta 7.

Cortes de tránsito por el traslado del reactor de IMPSA

Los cortes en la Ruta 7 desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba comenzaron esta mañana. La interrupción se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial N°84, informó IMPSA. "La interrupción se extenderá durante toda la operación de transporte, la que se estima durará hasta el mediodía", aclararon.

Además, el Gobierno provincial comunicó que habrá desvíos en la zona de la bajada hacia el oeste. "El tránsito será derivado en la intersección con Calle 84 para impedir la llegada de vehículos al puente por donde debe cruzar la estructura", informaron.

Aquellos que necesiten ir hacia Alta Montaña, no podrán circular por la intersección de Ruta 7 y 40, por lo que el tránsito será canalizado por Calle Olavarría.

El "titán" de IMPSA para YPF

El traslado está a cargo de Transapelt, empresa especializada en cargas sobredimensionadas del grupo IMPSA. El recorrido comenzó en la planta de esa empresa en Godoy Cruz, para seguir por la Ruta Nacional 40 y luego la Ruta Provincial 84, hasta llegar al ingreso de la refinería por el puesto 7. Ese es el recorrido previsto, con cortes de calle y despliegue de vehículos.

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

Para poder construirlo, IMPSA debió importar material forjado en 10 piezas que compró a una empresa de Italia, ya que en el país no se produce ese material de calidad nuclear. Ese reactor supone el ensamble de 10 virolas -abrazaderas de metal- en 5 tramos, más un cabezal que completa la enorme pieza.

