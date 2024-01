El enorme déficit habitacional y los planes de Alfredo Cornejo para el IPV.

"Esto no se soluciona con un gobierno provincial, ni mucho menos con el municipal. Es una gran dificultad hacer viviendas y hay mucha gente que está esperando su casa ", señaló el gobernador y brindó un pronóstico que no es alentador en el corto plazo: "Solo se puede resolver si se mejora la macroeconomía". "En un país normal, las personas personas que necesitan vivienda van a golpear la puerta de un banco hipotecario. Hace muchísimos años que no pasa en la Argentina", sostuvo.

Los planes de Cornejo frente al déficit habitacional

"Aspiramos a que se estabilice la economía, se restablezca el crédito y podamos cubrir ese déficit con créditos permanentes y sostenidos. Planteamos una nueva etapa del IPV, aspiramos a trabajar con los municipios en todos los lugares y espacios urbanos que ya tienen infraestructura y servicios y que podamos subsidiarles la tasas", dijo el gobernador y explicó:

Queremos que el IPV se vaya transformando en un instituto de financiamiento, donde las personas acceden al crédito, hacen esfuerzo, pagan su cuota y ese circulo virtuoso va generando nuevas viviendas. Queremos que el IPV se vaya transformando en un instituto de financiamiento, donde las personas acceden al crédito, hacen esfuerzo, pagan su cuota y ese circulo virtuoso va generando nuevas viviendas.

Cornejo admitió que actualmente se pagan "cuotas irrisorias". "Las cuotas se licúan. En mi anterior gobierno establecimos una fórmula que actualizaba el valor de la vivienda para poder ir reprogramando, para poder ir generando un circuito virtuoso de que quienes pagan le permiten tener viviendas a otros", dijo, pero agregó que "la permanente devaluación de nuestra moneda, la alta inflación, los aumentos de la construcción han hecho que las cuotas pasen a ser realmente irrisorias y no se pueda construir una casa con las cuotas que se pagan".

cornejo viviendas.jpg El gobernador Alfredo Cornejo admitió las dificultades de acceso a la vivienda en la Provincia de Mendoza.

"La fórmula que habíamos tenido en mi primer gobierno es que estaban atadas a los ingresos, a un porcentaje del ingreso. Todos sabemos que un alquiler de una vivienda ronda entre el 30% y el 50% del promedio salarial. Si las cuotas rondaran en eso, gracias a nuestra devaluación de la moneda, no haríamos una casa con las cuotas tampoco, no repondríamos una casa. Entonces, siempre caemos al mismo punto", sostuvo.

Si no se ordena la macroeconomía y no tenemos un sistema de financiamiento adecuado, nunca vamos a cubrir la brecha de vivienda que hay en el país y en la Provincia de Mendoza. Si no se ordena la macroeconomía y no tenemos un sistema de financiamiento adecuado, nunca vamos a cubrir la brecha de vivienda que hay en el país y en la Provincia de Mendoza.

"El ejemplo concreto es que el 90% de las personas en Mendoza para acceder a una vivienda necesitan un crédito. No lo pueden hacer por motus propio. Y necesitan que sean cuotas adecuadas. Y dentro de ese 90%, la mayoría de la población no califica para un crédito bancario en las condiciones que hoy día tiene el sistema financiero", diagnosticó Cornejo.

"Todas estas dificultades solo se pueden sortear con un orden macroeconómico. El ideal sería que en los tiempos que vienen, la gente en vez de ir a golpear la puerta al IPV o a un municipio por vivienda, tenga acceso a un crédito barato. Y nosotros queremos ir hacia eso. Vamos a ir haciendo todas las casas que ya están comprometidas. Pero para el futuro, quisiéramos subsidiar tasas", comentó el gobernador sobre lo que proyecta respecto al IPV.

"Si hay estabilidad macroeconómica, si no hay alta inflación, nosotros creemos que es mejor ayudarle a la gente subsidiándole la tasa ante un banco, y que cada uno vaya tomando su propio riesgo a pagar en 30, en 40 años, como es en Chile, como es en Paraguay, como es en cualquiera de los países limítrofes nuestros. Que el sistema financiero funcione, ese sería el ideal. Pero estamos bastante lejos del ideal", resaltó.