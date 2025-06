Cristina Fernández : "La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social"

CFK criticó al Ejecutivo y agradeció a la militancia

La actividad convocada por La Bancaria se realizó bajo el lema “Construir unidad” y contó con la presencia de 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país. El titular del gremio, Sergio Palazzo, encabezó el encuentro que reunió a la dirigencia sindical en un contexto de fuerte conflictividad social y económica.

La exmandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo. Además, lanzó más críticas a Luis Caputo: “El ‘Toto’ no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”.

En un mensaje cargado de contenido político, aseguró que el actual modelo económico “se cae a pedazos” y denunció que fue desplazada de la vida institucional: “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a presidente arrasando con derechos y soberanía haya resultado en vano”.

Además, Cristina Fernández expresó: "En estos días estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es este modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo".

La exmandataria dijo que la “verdadera grieta” está entre las personas que pueden viajar y las que “no llegan con la comida a fin de mes”.

Además, dijo que el poder económico “tiene un sesgo depredador, antinacional y fugador de dólares que sustrae de la actividad económica estructural”. “Alguna vez deberá ser abordado si es que queremos realmente volver a ser un país en serio. Ellos generan la grieta económica de nuestro país y la tragedia social”.