El violento robo en la Galería Tonsa y el linchamiento de un ladrón, en videos impactantes

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Violento robo en una reconocida galería de Mendoza terminó con un detenido. El hecho ocurrió en pleno centro mendocino, cuando los delincuentes ingresaron al local y redujeron al comerciante. Además de amenazarlo, uno de ellos le gatilló, pero la bala no salió. Se llevaron objetos personales y escaparon rápidamente del lugar en dirección a Costanera. Según la información policial, los sospechosos huyeron por calle Garibaldi. En el trayecto, personal de la UID que patrullaba la zona fue advertido y comenzó la búsqueda de los agresores. Minutos después, uno de los asaltantes fue detenido a metros de la zona del robo, tras un operativo policial. El detenido tiene 39 años y un amplio historial delictivo que incluye abuso de arma, encubrimiento y amenazas agravadas. Al momento de la detención no llevaba armas ni elementos robados. Más información en sitioandino.com"

