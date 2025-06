Qué pasará con el asueto por el día del empleado público en Mendoza

Este viernes muchas áreas del Gobierno no atenderán por el Día del Empleado Público.

"En Mendoza no impacta en nada esta decisión del presidente", aseguraron a SITIO ANDINO desde la Casa de Gobierno, por lo que el asueto previsto para mañana alcanza a todos los trabajadores que se desempeñan en la Administración Central y que no tenían –hasta la fecha de la sanción de la ley– un día de celebración especial en el calendario anual, tal como lo establece la Ley 8570/13, declarándose el día como no laborable.