Adorni anunció que se elimina el feriado por el Día del Empleado Público en Argentina

elecciones 2025 Mendoza suspende las PASO y no habrá primarias en las próximas elecciones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/1937904308391137379&partner=&hide_thread=false #DECRETO | ADIÓS AL DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO: ELIMINARÁN LA JORNADA NO LABORABLE



Manuel Adorni (@madorni) anunció que se eliminará la jornada no laborable del Día del Empleado Público por decreto pic.twitter.com/mMzIeGxM6K — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 25, 2025

El Estado no debe tener “privilegios” por sobre el sector privado

Adorni fue enfático al sostener que trabajar en el Estado no debería implicar beneficios extras respecto al sector privado. “El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático ni gozar de privilegios que el trabajador privado no tiene”, afirmó.