Adorni tras la condena a Cristina: "La Justicia dijo que las hizo y las tiene que pagar"

El vocero presidencial y próximo legislador porteño , Manuel Adorni , se refirió a la condena de Cristina Fernández de Kirchner y señaló que el presidente Javier Milei dijo que “el que las hace las paga” y que la Justicia consideró que la ex mandataria “las hizo y tiene que pagar”.

“El Presidente dice que el que las hace las paga y la Justicia dijo que las hizo y las tiene que pagar”, manifestó Adorni, quien añadió: “ No hay mucho más para decir. Es una decisión que nos excede. Un opositor no nos cambia nuestra agenda ”.

En la habitual conferencia de prensa, expresó que un opositor “no les marca la agenda” ni tampoco cambios en “cuestiones electorales” y reafirmó que, desde hace 20 años, el kirchnerismo llevó a la degradación del país, a la vez que destacó que su eje confrontativo no es la ex presidenta porque es algo “más profundo”. “Quien lo entendió así, entendió mal cómo son las cosas”, explicó Adorni.

Paralelamente, remarcó que las políticas populistas de los últimos años “aumentaron la pobreza” en el país, “arruinaron” la libertad y dejaron a la Argentina “en una situación de terapia intensiva”: “El kirchnerismo es el concepto, pero no consideramos que Cristina Fernández es la única dueña de esa degradación”, explicó.

Por otra parte, diferenció a La Libertad Avanza (LLA) de otros partidos porque “ofrece propuestas de libertad, de crecimiento y de futuro”, porque es el único espacio “que así lo marca”.

“Los que están cerrados a reconocer que este es un gobierno democrático son muchos de los que están del otro lado, acusándonos de dictadores. Tratamos de perder cada vez menos tiempo en contestarle a esos irracionales que cuando no están en el poder o cuando no compatibilizan con el poder, que suele ser el kirchnerismo o el peronismo, todo lo demás es dictadura, todo lo demás es Estado de sitio y todo lo demás son militares en la calle. No tengo mucho más para decir”, concluyó.