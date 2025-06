Cristina habló tras la marcha: "No me dejan competir, porque saben que pierden"

CFK: "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'Vamos a volver'"

Además, expresó: "Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'Vamos a volver'. No lo hacíamos desde hace muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Me gusta, porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista".