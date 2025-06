Menos inflación, más ajuste: el consumo masivo sigue cayendo

Pese a la desaceleración de los indices de inflación y la deflación de los precios mayoristas que comunicó el INDEC y que el Gobierno celebra como un logro de gestión, los indicadores de consumo masivo revelan que la recuperación no llega a los hogares argentinos . En mayo de 2025 , el consumo masivo cayó un 3,2% respecto de abril y se ubicó un 0,9% por debajo del mismo mes del año pasado , según un informe de la consultora Focus Market , elaborado a partir de datos de Scanntech en 756 puntos de venta del país.

El retroceso se evidencia tanto en la cantidad de tickets (-4,1%) , como en la evolución por tipo de canal . Las unidades por ticket aumentaron 2,6% , lo que sugiere que algunos consumidores priorizan compras más puntuales y planificadas , pero esto no alcanza para compensar el impacto general de la retracción .

“El consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción. Si bien hay una moderación en la inflación, eso no se traduce automáticamente en una mejora del poder adquisitivo, especialmente para la clase media”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.