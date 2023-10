Asesor de Milei sostuvo que la relación con Macri "viene desde hace tiempo"

El asesor Guillermo Francos sostuvo que los vínculos entre Javier Milei y Mauricio Macri no son nuevos.

El asesor del candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei , Guillermo Francos , sostuvo este jueves que el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al libertario de cara al balotaje no implica la conformación de una "nueva coalición política" y aclaró que en la reunión que mantuvieron los tres dirigentes el martes último "no hubo conversación sobre cargos" en un eventual futuro gabinete.

"La relación de Milei con Macri viene de hace bastante tiempo. No siento que lo esté apadrinando. Hubo una primera vuelta que fue como una interna abierta de un sector de la política argentina que confronta con el kirchnerismo o massismo. No hay una nueva coalición política; hay un apoyo a la candidatura de Milei y no hubo ninguna conversación sobre cargos entre ambos", dijo Francos en declaraciones formuladas este miércoles a radio Continental.