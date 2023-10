Misión balotaje, instalar la sensación de fraude

image.png La toma del Capitolio en medio de las denuncias de fraude por la elección de Joe Biden causaron conmoción mundial. Milei y sus seguidores parecen repetir el modelo de fake denuncias con final violento camino al balotaje.

El fin de semana Javier Milei y Mauricio Macri (que tomó el rol de jefe de campaña y vocero o traductor del candidato) recorrieron canales y radios con un discurso duro de ataque virulento al radicalismo y varios de sus dirigentes tratando de dar el último golpe a JxC y,por qué no, buscando una fractura de la UCR. Se observa claramente que esta no es una jugada de Javier Milei que no deja de ser un personaje de teatro de revistas que asegura saber de economía y es claramente manejado en pos de objetivos que quienes lo manejan no pueden confesar.

La decisión (que ya explicamos en estos espacios) de romper JxC y la UCR para armar un polo de ultraderecha está claramente manejada por Mauricio Macri junto a sus contactos y estructuras internacionales.

Milei en la mira de todos.

Los repudios que cosechó en una semana el candidato anarco libertario es casi un record mundial. Desde los dirigentes de la UCR a la izquierda pasando por Graciela Fernandez Meijide y Mirtha Legrand.

En el nuevo contexto informativo se entiende porque hace tres meses Jorge Lanata, que no pone al aire nada sin la autorización expresa del grupo Clarín, preparo un durísimo informe sobre el candidato anarco libertario a partir de circunstancias reales e incontrastables,

Evidentemente la cupula del multimedio ya conocía los rumores del que todavía es un punto de desacuerdo fuerte entre Macri y Milei; El acuerdo que este tiene con un magnate latinoamericano de las comunicaciones para fomentar su crecimiento en Argentina.

Mientras Milei no puede o no quiere confirmar si hay un acuerdo o no con Mauricio Macri y Patricia Bullrich bajando varias de sus banderas de campaña, su candidata a vice presidenta, Victoria Villaroel no descansa en seguir fomentando la grieta antidemocratica y reivindicando la dictadura militar. Para muestra basta un botón y ayer la periodista Luciana Bertoia recordaba la participación de la diputada nacional y candidata a vice presidenta de la nación en la reunión de ultraderecha llamada Cumbre de la Iberosfera en Madrid, hace un año atrás.

En el 40 aniversario del retorno a las urnas de los argentinos estas definiciones en cualquier país europeo la dejarían al borde una condena penal. Como cantaba Joan Manuel Serrat “entre esos tipos y yo hay algo personal”.