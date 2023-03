La última apertura de Alberto Fernández: el que se enoja pierde

Los números que son correctos, es cierto que esas historias son reales, sin embargo falto la línea que uniera esas historias con el resto de los ciudadanos con los grandes temas ausentes; Ingresos, inflación y seguridad.

Son los temas polémicos, donde al gobierno le cuesta mostrar algún logro. Sin embargo no mencionarlo, no hacerse cargo de que no se llegó, hasta ahora, al objetivo no parece el mejor camino y es fiel reflejo de las fotos en soledad de las que ya hemos hablado en otros espacios.

No hacer mención a los salarios que aún no se recuperan, ni a los jubilados, ni a los problemas de seguridad que tienen los ciudadanos de casi todas las grandes ciudades del país es la mejor manera de mostrar que no hay demasiada cercanía con la realidad.

Ese baño de cercanía que se pretendió dar con los ciudadanos invitados y puestos como ejemplo se perdió rápidamente con el inentendible personalismo del Presidente, Yo fui a buscar las vacunas, yo fui al mundo, yo puse el pecho. Poco tacto de conductor y solo un equipo de trabajo compuesto por políticos, que suelen aparecer en el top ten de los egoísmos, puede soportar tal destrato.

Un viajo adagio dice que el que se enoja pierde… Y fue lo que le paso ayer al Presidente a la hora de hablar de la Justicia y la situación de los fondos coparticipables, Si en vez de hacer en forma airada los reclamos y diagnósticos lo hubiera hecho en “su” tono moderado hubiera llegado con mucha mas credibilidad a la sociedad que siguió el discurso y el ciudadano de a píe que tiene mil cosas mas urgentes en su cabeza quizás preste más atención.

image.png El presidente Alberto Fernández dio su ultimo discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Los problemas del Poder Judicial federal son claros y extendidos pero la solución no parece ser contarlo enojado y casi a los gritos espantando a la audiencia que termina no entendiendo nada a pesar de ser un tema trascendental y preguntándose y a ¿mí cuándo me toca?. Un señor gritando desde un estrado unas palabras leídas no parece la mejor forma de comunicar algo que es de suma importancia.

Esa misma lejanía mostró la oposición cuando se burlaba y reía de los ciudadanos que el Presidente presentaba como ejemplo, entre ellos decanas universitarias, una científica hija detenidos desaparecidos, uno de los científicos más reconocidos del país, una joven victima de violencia de genero etcétera.

Otra muestra cabal que las fotos en soledad no fueron casuales sino la realidad. Que los momentos más álgidos y de más pasión para oficialismo y oposición fueran cuando se habló de coparticipación, justicia y servicios de inteligencia es otra reafirmación.

El Presidente brindó un discurso con sabor a despedida, muchas de sus partes pueden ser leídas como líneas que preanuncian que no irá por la reelección. En la larga presentación ante los legisladores Alberto Fernández volvió a mostrarse como un importante analista y seguidor de la realidad, sin embargo varios de los ítems que menciono como conflictivos estuvieron, están y estarán a tiro de lapicera solucionarlos por él mismo, cosa que no hizo en casi tres años y medio de mandato.

Como bien lo dijo el presidente el año electoral tiene sus particularidades bien podría ser que una de esas particularidades sea la cercanía de la política con los ciudadanos, entender que más allá de medidas y de pensar el país a futuro también incluye atender la necesidades diarias de los ciudadanos que son los que construirán

ese país que los políticos quieren proponer.