Empleo en alza, ingresos en baja, la foto del año

El gobierno cierra el año con un par de indicadores favorables pero que no logra que la ciudadanía no lo vea con una simple estadística. El empleo y la producción son los puntos quizás más fuertes en la estadística de este gobierno, dos ítems que debería transformarse en un amplio reconocimiento de la ciudadanía, sin embargo todas las encuestas marcan que la imagen del presidente está en niveles bajísimos.

La gestión de Fernández cerrará con mayor PBI per cápita y nivel de empleo privado más alto que al inicio de sus gestión sin embargo sus números son casi de repudio por parte de la sociedad y tiene una explicación, el Gobierno no pudo, no supo o no quiso trasladar esa mejora al campo de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. El último informe de la Consultora Sarandi es claro; “Distinto será el saldo de los salarios que muy posiblemente consoliden un nuevo ciclo bajista, aunque menos pronunciado que en el cuatrienio previo. La aceleración inflacionaria de este año barrió por completo el colchón previo y aumentó la heterogeneidad de ingresos por actividad y modalidad contractual. La conjunción de los mayores niveles de empleo con bajos salarios (en poder de compra) volvió a poner en escena la figura de “trabajadores pobres””