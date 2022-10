El pacto con la vida de mujeres que luchan contra el cáncer

“Cuando te dicen la palabra cáncer, sientes una sentencia de muerte. Pero esa finitud, me activó para sentir que cada minuto contaba y me puse en acción porque no había tiempo para perder. Tuve mucho apoyo familiar, pero también mucha presión porque los que más te aman, son los que más se angustian”. Mónica

“Y en el fondo del alma, el miedo a la muerte. El momento del diagnóstico es el momento que sentís que la muerte como realidad vital, te respira en la cara. Y eso es contundente. Eso te despierta para siempre. Hay una serie de conversaciones del alma creo... un nuevo pacto con la vida... una declaración profunda: No me quiero morir”. Fernanda

Palabras fuerza de mujeres que transitaron la enfermedad que hoy es el tumor más prevalente a nivel mundial según la OMS. Estamos en el Octubre Rosa, el mes elegido a nivel mundial para generar conciencia en torno a la lucha contra el cáncer de mama y a la vez dar a conocer las herramientas que hay para abordar la enfermedad en un estadío temprano, cuando puede ser sanada.

Diariamente, en Argentina se detectan 60 nuevos casos de cáncer de mama. Esto quiere decir que hay más de 22 mil casos por año, posicionándolo como el tumor con mayor prevalencia en el país. Además, esta problemática provoca casi 6 mil muertes.

Por esto, todo lo que ayude a visibilizar la enfermedad bienvenido sea pero “nada es rosa para una mujer diagnosticada con cáncer de seno”, dice una de ellas.

Más allá del Mes Rosa, hay un pedido mundial a gobiernos, empresas, marcas y al poder en general que acerquen políticas sobre todo de diagnóstico y prevención a las mujeres que viven alejadas de los centros urbanos. En nuestro Mendoza sería a mujeres rurales y puesteras.

Quienes pelean contra el cáncer explican que en Argentina falta falta investigación y educación para la prevención, no hay garantías de tratamientos sin interrupciones, no se habla de la necesidad del acompañamiento psicológico y la fisioterapia, como ejemplos de necesidades que deben ser atendidas a tiempo.

Silvia Vega es ahora titular de la Asesoría de la Mujer en Alvear pero es reconocida desde siempre como una deportista y de las más queridas. Silvia es profesora de educación física de escuelas y hasta ha llevado adelante Postas a través del Paso del Pehuenche con niños y familias completas.

El diagnóstico de cáncer de mama la tomó desprevenida, y hoy cuando ha dejado atrás esa lucha y ha sanado aún la pregunta le hiela la sangre. “siempre lo tenés ahí y te preguntás: ¿me irá a pasar de nuevo?”.

Silvias nunca permitió que el diagnóstico le quitara su fortaleza: “La actividad física es mi vida. Luego de la primera quimio me fui a correr y tras 4km pensé que me moría. Por lo que seguí el tratamiento y cuando no podía correr, caminaba; cuando no podía caminar, hacía cinta en mi casa”.

La historia de Carina Roquel emociona, al igual que la de Silvia, y a la vez estruja un poquito el corazón cuando cuenta que hace meses la enfermedad volvió a aparecer y nuevamente tuvo que vestirse de guerrera para salir a hacer frente.

“Cuando te dicen que tenés cáncer es fuerte. No lo tomé como un monstruo, ya que si yo le doy ese lugar pues estoy frita. No me recupero”, asegura, con una sonrisa estupenda en sus labios rosa. Y dice lo que piensa y lo que la levanta cada día. “Aquí es, o gano yo o gana el cáncer. No hay término medio, porque por ejemplo un diabético se medica… nosotras no, esto es blanco o negro”.

¿Cómo se hace para tener esa valentía con la que cada día te levantás, te maquillás y salís a enfrentar la vida?, le preguntamos. “Las mujeres tenemos esa fortaleza, nos nace de adentro hacia afuera. Y hay que sacar todo lo que hace daño, perdonar, perdonarte a vos misma. Vivir sin rencores es una enfermedad que enseña a vivir”.