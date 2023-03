Alberto Fernández y el mundo que le da la razón a los memes

No solo por sus problemas de salud, sino que, una vez, más la economía y la política mundial parece empeñarse en seguir trayendo sinsabores a un mundo en el que la convulsión es materia corriente.

Uno de los países que se podría ubicar en ese lote es la Argentina que tiene sus posibilidades económicas muy atadas a sus exportaciones y el comportamiento de los mercados mundiales para conseguir los dólares que necesita imperiosamente para el funcionamiento de su economía y para cumplir los compromisos con el FMI derivados del endeudamiento histórico asumido por la gestión de Mauricio Macri.

La caída del banco de las tecnológicas en Silicon Valey y otros dos más de menor envergadura, la posibilidad de que a ellos se sumen un par de entidades más y el rescate urgente por parte de las autoridades suizas y europeas del Credite Suisse abren un nuevo escenario impensado hace solo meses atrás.

Una de las criticas que por lo bajo, y también por lo alto, le hace la actual gestión económica junto a parte importante del oficialismo a Martín Guzmán es que no utilizó convenientemente la situación de pandemia y sus implicancias en la economía mundial, para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.

Esos críticos tienen ahora una nueva oportunidad. La crisis que atraviesa a los poderosos sistemas bancario y financiero a ambos lados del Atlántico sumado al agravamiento del conflicto político y bélico con la orden de captura para Vladimir Putin conforman para las próximas horas un nuevo escenario de maxima tensión política y económica que sumado a los factores naturales como la sequia ponen a la Argentina en una posición que si utiliza con fuerza y decisión puede transfórmala de debilidad en fortaleza.

image.png Los famosos memes de Alberto Fernández con el qué paso ahora parecen ser correctos cada semana ante los acontecimientos del mundo.

Un escenario de default del principal deudor en un máximo histórico del FMI y su posible alineamiento con las potencias del oriente del mundo (abandonando la multilateralidad) es un problema geopolítico para Argentina si, pero lo es -aún mucho más- para la burocracia mundial que vive de los condicionamientos que imponen a sus deudores y gran parte del mundo.

Como expreso hace poco tiempo el canciller ruso Serguei Lavrov, la guerra es un problema mayúsculo y ellos desean la paz, pero la paz trae problemas y falta de ocupación para los 62 mil funcionarios que hoy dependen o trabajan directamente para el organismo internacional.

Qué harían de sus vidas los otros miles y miles de burócratas del FMI si los deudores le dieran la espalda. Cuál sería la crisis a la que arrastrarían a la banca mundial ya debilitada y la decena de Fondos de Inversión que especulan con las economías y la calidad de vida de millones y millones de habitantes de los países en desarrollo.

El multiple choice tiene muchas respuestas correctas, pero lo que es cierto que seguramente ninguno de esos miles de burócratas que viven de las deudas de otros y viajan en primera y desayunan, almuerzan y cenan gratis en los restaurantes más famosos del mundo querrá probarlo. Pero es cierto que por ahora (al menos que se sepa) los deudores no aparecen dispuestos a poner a prueba tal situación. Quizás porque como dijo por allí un colega amigo y especialista en el tema “ojo que para los deudores también hay importantes negocios de consultorías, comisiones y mucho más. Ser deudor también tiene sus beneficios”. Claro, beneficios para los burócratas no vaya a creer que par los ciudadanos que no vieron, ni verán, un dólar de esa deuda en puentes, caminos, educación, salud o desarrollo.