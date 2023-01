Gran Hermano: la contundente advertencia a Alfa por su discriminación a Ariel.

Y le advirtió: "Lo que sí no voy a permitir es que te refieras a él con términos discriminatorios . El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni exclusión ", le explicó Gran Hermano al hombre de casi 60 años..

¿Qué dijo Alfa tras la advertencia de Gran Hermano por Ariel?

Tras el aviso de Gran Hermano para que cese en su accionar discriminatorio, Alfa, lejos de reflexionar, arremetió: "Yo quiero aclarar que nunca tuve algo contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado. Hay muchas actitudes de él que hizo para sacar a varios acá adentro, a muchos, Grande", indicó Alfa, recordando la reacción del parrillero cuando él (Alfa) le metió el dedo en la boca a Camila mientras ésta estaba durmiendo.

"Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo. Yo quiero cortar la relación y él me provoca hablándome cuando le dijo que no me hable", enfatizó el jugador. "Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo", le respondió GH a Walter Santiago. / Exitoína