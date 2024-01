Gran Hermano: la bronca de Manzana, Alan y Denisse contra Rosina.

Nicolás aconsejó a Rosina que no se tome mal que Manzana vaya a decirle algo con respecto al juego, en relación a la crítica que el tucumano le había hecho por su reciente cercanía a Las Furiosas .

No da tregua Gran Hermano: sancionó a un nuevo participante, ¿a quién y por qué?

“Me dijo que me les uní y yo no me uní a nadie”, manifestó la uruguaya indignada por lo que hizo Big Apple, mientras que Martín y Lucía lo aconsejaban al streamer de ser más cauto con lo que dice.