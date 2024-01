Gran Hermano: conocé a los nuevos nominados.

Juliana , alias “Furia” , recibió la inmunidad al atender el teléfono pero no pudo nominar debido a que se le anularon sus votos de la nominación espontánea que había realizado. Carla contó con la misma sanción.

No da tregua Gran Hermano: sancionó a un nuevo participante, ¿a quién y por qué?

Ya podés votar a quién querés que se vaya de la casa de Gran Hermano enviando un SMS al 9009 o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. El voto es negativo, según publica Telefe.

Gran Hermano: todos los votos de la quinta gala de nominación

MARTÍN

2 para Catalina y 1 para Carla.

“Quiero ir viendo cómo se va conformando la placa“, comentó el otra vez líder de la casa de Gran Hermano al nominar a Cata.

video-67.jpg

“Seguramente haya varios que la voten“, sentenció Martín al darle el otro voto a Chula.

FLORENCIA

2 para Carla y 1 para Agostina.

“Está complicada la casa, no sé a quién nominar. Los primeros dos son para Chula, que dice que se quiere ir todo el tiempo, no tengo otro motivo. Voy a ver si cae en placa“, declaró Flor en el confesionario.

video-68.jpg

“El otro voto es para Agostina porque sinceramente no me gusta el maltrato en muchas situaciones. Hoy la discusión que tuvo con Emma no estuvo copada“, concluyó la diseñadora.

FEDERICO

2 para Agostina y 1 para Rosina.

“No tolero a esta altura la falsedad con la que se me acerca, a mí y a varios compañeros. Pienso que está mal“, señaló Manzana contra la expolicía.

nominacion-manzana-1001.jpg

“Con Rosina no estoy teniendo la misma afinidad que al principio. Está en un grupo, está en el otro. Quiero tratar de decirle las cosas en la cara porque no tengo nada que esconder, se lo dije“, concluyó Big Apple.

ZOE

2 para Carla y 1 para Emmanuel.

“Se quiere ir, yo estoy nominada y me quiero quedar“, expresó la jugadora al darle dos votos a Chula.

nominacion-zoe-1001.jpg

“No sé cómo explicarlo pero me molesta, habla mal y dice mentiras“, precisó Zoe contra Emma.

EMMANUEL

2 para Agostina y 1 para Catalina.

“Es personal, no me gusta que me insulten, es por eso”, dijo el estilista, horas después de haber protagonizado un escándalo con la expolicía.

nominacion-emmanuel-1001.jpg

“Me insulta, me bardea, es un poco insoportable ya el tema aunque estemos para convivir”, finalizó Emma contra Cata.

AGOSTINA

2 para Emmanuel y 1 para Florencia.

“Me parece una mala persona, habrán visto lo que pasó hoy temprano, le quiso cambiar cigarrillos por un bucle a una compañera, no me parece. Lo mismo el viernes cuando fui a consolarlo porque lo vi mal y habló pésimo de una compañera, y después la abrazaba. Lleva y trae, no quiero que siga en la casa“, consignó la expolicía contra el estilista.

nominacion-agostina-1001.jpg

“Es una persona que no me interesa que siga en la casa. Únicamente habla de ella“, dijo Agos al dar su voto restante a Flor.

ALAN

2 para Agostina y 1 para Catalina.

“Hice estrategia con Fede el día de mi premio y el primer voto va para Agos solamente por eso, lo elegimos los dos y va ella“, señaló el jugador oriundo de Chivilcoy.

captura-de-pantalla-2024-01-11-000246.jpg

“El segundo es para Cata porque últimamente está muy gritona y se la pasa peleando con todos, busca problemas con los demás y sin sentido“, expresó Alan en el confesionario.

SABRINA

2 para Joel y 1 para Emmanuel.

“Va a ser muy raro y diferente pero voy a votar a Joel en primer lugar, está un poco acá, un poco allá, me da incomodidad“, dijo la mendocina al dar sus primeros dos votos.

nominacion-sabrina-1001.jpg

“En segundo lugar a Emmanuel porque ya vienen pasando muchas cosas. Me llevo bien pero hay cosas que no están buenas, que se llevan, se traen y se dicen“, expresó Sabri.

BAUTISTA

2 para Carl y 1 para Catalina.

nominacion-bautista-1001.jpg

“Se quiere ir“, indicó el uruguayo sobre Chula.

“Está haciendo campaña para que se vaya gente que quiero mucho“, finalizó Bauti al nominar a Cata.

DENISSE

2 para Emmanuel y 1 para Carla.

“Desde la semana pasada que tiene actitudes que no me gustan mucho“, sostuvo la chubutense contra el estilista.

nominacion-zoe-1001-1.jpg

“El segundo voto es para Carla que se quiere ir“, finalizó Denisse en el confesionario.

JOEL

2 para Agostina y 1 para Catalina.

“Agos creo que tiene que estar en placa hoy y puedo nominar a Flor, que es una persona que quiero mucho“, declaró el jugador.

nominacion-joel-1001.jpg

“Cata también creo que tiene que estar en placa“, indicó Joel.

LUCÍA

2 para Florencia y 1 para Carla.

“Por un tema de convivencia“, expresó la salteña en el confesionario cuando le dio dos votos a Flor.

nominacion-lucia-1001.jpg

“Se quiere ir, es para que vea a sus hijos“, finalizó Luchi al nominar a Carla.

CATALINA

2 para Emmanuel y 1 para Florencia.

“La verdad es que no lo quiere nadie en la casa. Me parece que todo el tiempo busca cámara, lleva y trae, no lo aguanto más. Acá es una mala persona“, declaró la médica pediatra.

nominacion-catalina-1001.jpg

“El otro voto es para Florencia porque no para de nombrarme. La encaré para que me lo diga en la cara y no le da el cuero para enfrentarme“, finalizó la santafesina.

NICOLÁS

2 para Catalina y 1 para Carla.

“Es exclusivamente por afinidad“, dijo Nico al realizar su nominación.

nominacion-nicolas-1001.jpg

ROSINA

2 para Sabrina y 1 para Emmanuel.

“Siento que de un momento a otro se dio vuelta como una media, se alejó de mí. Al principio establecimos una amistad y después, de un momento a otro, se alejó para pertenecer a un grupo“, comenzó la uruguaya en el confesionario contra Sabri.

nominacion-rosina-1001.jpg

“Ya hablé con ella varias veces y le comenté que no me gustaba su forma de vincularse en la casa, no me gustan las personas falsas“, declaró Rosina contra Emma.

LISANDRO

2 para Carla y 1 para Emmanuel.

“Está triste y se quiere ir, nada más que eso“, consignó Licha sobre su nominación a Chula.

nominacion-lisandro-1001.jpg

“El otro voto es para Emmanuel porque noté cosas feas contra compañeras y amigas, cosas que no me gustan“, sentenció Lisandro.