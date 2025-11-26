Por qué algunas personas usan siempre gorra: la psicología lo explica

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, muchas personas suelen usar gorra de manera habitual. Más allá de ser una cuestión de estilo, según la psicología, este hábito puede reflejar rasgos de personalidad específicos. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

gorra Qué significa usar siempre gorra, según la psicología Lo que revela la psicología sobre las personas que siempre usan gorra Expertos en psicología señalan que el hábito de usar gorra de forma constante puede estar vinculado a la búsqueda de protección emocional, el deseo de mantener la privacidad o la intención de proyectar una imagen consistente. En algunos casos, también puede reflejar timidez o incomodidad con la propia apariencia.

Entre las razones más comunes que destacan los especialistas se encuentran la sensación de seguridad que brinda, la construcción de un estilo personal, la incomodidad con el cuerpo, la simple costumbre o comodidad, y el uso de la gorra como estrategia para reducir la ansiedad en situaciones sociales.

Sin embargo, cabe destacar que, en la mayoría de los casos, los jóvenes la utilizan principalmente por moda y estilo personal, más que como un reflejo de algún comportamiento negativo. / TyC Sports

