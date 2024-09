Mascota: descubrí cómo tener una mascota puede ayudarte a envejecer mejor

En muchos hogares alrededor del mundo, la compañía de una mascota se ha convertido en parte esencial del día a día. No solo brindan cariño incondicional, sino que también se convierten en miembros importantes de la familia. Esta tendencia de vivir con mascotas ha ido en aumento, especialmente en los últimos años, debido a sus múltiples beneficios.

Mascotas: clave para un envejecimiento saludable

Tener una mascota, especialmente un perro, puede contribuir a un envejecimiento más saludable y activo. Según un estudio publicado en el "Journal of Aging and Health", los dueños de mascotas tienden a mantener niveles más altos de actividad física, lo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y problemas cardiovasculares. Este nivel de actividad constante no sólo fortalece el cuerpo, sino que también mejora la salud mental.