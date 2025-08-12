Protección natural

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

Descubrí en esta guía de jardinería cómo la cal puede cuidar tus plantas y cuál es la forma correcta de aplicarla sin dañarlas.

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

 Por Analía Martín

El uso de cal en plantas es una técnica que, aunque parece antigua, sigue teniendo gran valor para quienes buscan mantener sus ejemplares sanos y fuertes. Aplicar correctamente puede prevenir problemas y mejorar el desarrollo de distintas especies, siempre que se realice de forma segura.

¿Por qué la cal ayuda a las plantas?

La cal, en su forma apagada o hidratada, actúa como barrera protectora contra plagas y enfermedades. Al cubrir el tronco o la base de la planta, impide el acceso de insectos y hongos que pueden dañar la corteza o el follaje. Además, su capacidad para reflejar la luz ayuda a reducir el riesgo de quemaduras solares en especies sensibles, algo fundamental en climas calurosos.

Otro beneficio importante es que regula el pH del suelo, volviéndolo menos ácido y más favorable para ciertas plantas. Esto no solo mejora la absorción de nutrientes, sino que también favorece un crecimiento más uniforme. Sin embargo, es clave no excederse en la dosis para evitar daños en raíces y hojas.

Cómo aplicar cal sin dañar tus plantas

Esta técnica de jardinería es sencilla y accesible, ideal tanto para jardines amplios como para huertos urbanos. La mejor época para aplicar cal es durante el invierno o a comienzos de la primavera, cuando las plantas están en reposo vegetativo. En esta etapa, el tratamiento es más efectivo y menos invasivo. Para hacerlo correctamente:

  • Usá cal apagada o hidratada, nunca cal viva.
  • Mezclá una parte de cal por dos de agua hasta formar una pasta líquida.
  • Aplicá la mezcla con brocha sobre troncos y ramas principales.
  • Evitá cubrir hojas y brotes tiernos.
  • No apliques en días muy calurosos para prevenir estrés térmico.
Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

Consejos de jardinería para un encalado efectivo

Es importante no repetir la aplicación más de dos veces al año, ya que un exceso de cal puede alterar en exceso el pH del suelo. Combiná este tratamiento con otras prácticas como la poda sanitaria y el riego controlado para potenciar sus efectos.

Si cultivás frutales, la cal no solo protegerá la corteza, sino que también contribuirá a una producción más saludable. Y si tu pasión por la jardinería incluye plantas ornamentales, este método puede ser un aliado para mantenerlas libres de plagas y con un aspecto vigoroso todo el año.

Con esta técnica tradicional, tus plantas tendrán un escudo natural y económico contra factores externos. Un cuidado sencillo que, bien aplicado, puede marcar la diferencia entre una planta débil y un ejemplar fuerte y saludable./Amor por el huerto.

