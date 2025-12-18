18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Clima astral

Astrología: qué signo tiene la mejor disposición energética para emprender

La astrología describe días de transición y el horóscopo señala a un signo que, sin apurarse, logra foco, coraje y visión para iniciar nuevos proyectos.

Por Sitio Andino Lifestyle

La astrología de la semana marca un clima de transición profunda. Si bien no es momento de acciones apresuradas, sí invita a identificar quién tiene la energía interna lista para emprender. Con el Sol activo, una Luna Menguante rumbo a la Luna Nueva y Mercurio retomando movimiento, el cielo favorece decisiones pensadas y estratégicas.

Aries, el signo con mayor potencia emprendedora

Dentro de este panorama, Aries se posiciona como el signo con mayor disponibilidad energética para emprender, aunque de un modo más estratégico que impulsivo. Marte, su regente, entró en Capricornio, lo que obliga a revisar motivaciones profundas antes de avanzar. Lejos de debilitarlo, este tránsito ayuda a Aries a redefinir objetivos y ordenar su fuerza natural.

La Luna Menguante favorece el cierre de etapas que ya no tienen sentido, algo clave para este signo de acción. Aries encuentra claridad para soltar viejos planes y enfocarse en uno nuevo, con mayor madurez emocional y mental. En Mendoza, donde diciembre suele ser un mes de balances y proyecciones, esta energía resulta especialmente potente.

Astrología y horóscopo: la mente clara antes de actuar

El reciente movimiento directo de Mercurio en Sagitario también beneficia a Aries, sobre todo en temas de ideas, estudios y proyección a futuro. Astrología y horóscopo coinciden en que Aries recupera lucidez, después de semanas de dudas o demoras. Las conversaciones fluyen mejor y las decisiones empiezan a ordenarse.

No obstante, el consejo astral es claro: no forzar los tiempos. El verdadero avance llega cuando Aries combina coraje con planificación, algo poco habitual, pero muy favorecido en estos días. La Luna Nueva del 19 de diciembre actúa como disparador interno, más que externo.

Señales clave para emprender con éxito

Más allá del signo solar, el clima general deja aprendizajes valiosos, especialmente alineados con la energía ariana:

  • Revisar deseos reales, no solo impulsos momentáneos.
  • Planificar antes de ejecutar, aprovechando la pausa que propone Marte retrógrado.
  • Escuchar al cuerpo y a la intuición, claves durante la Luna Menguante.

La semana no impulsa grandes lanzamientos visibles, pero sí decisiones internas determinantes. Aries es el signo que reúne hoy la energía, la claridad y la valentía necesarias para emprender, siempre que respete los tiempos del cielo. Lo que se gestiona ahora, puede crecer con fuerza en el nuevo ciclo que se avecina.

