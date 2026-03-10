10 de marzo de 2026
Sitio Andino
Primer incremento

La DGE oficializó un aumento en las cuotas de colegios privados de Mendoza

Según lo establecido por la Dirección General de Escuelas, la medida rige desde el 1 de marzo y afecta a colegios privados que reciben subsidios estatales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino

La Dirección General de Escuelas confirmó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales. A través de la actualización del Índice Provincial de Aranceles de la Educación Privada (IPADEP), se estableció una suba del 7% que impactará en las cuotas de marzo o abril, según cada institución.

DGE: el origen del ajuste, paritarias e inflación

El incremento se da tras el acuerdo paritario alcanzado el pasado 5 de marzo entre el Gobierno provincial y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Dicho acuerdo fijó un aumento salarial escalonado del 10% para los trabajadores del sector, factor que incide directamente en el cálculo de los aranceles escolares.

  • El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza.

  • La evolución del salario docente, definida en las mesas de negociación paritaria.

Los nuevos valores de referencia

Según las estimaciones, los valores promedio para una cuota programática quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Nivel Primario:

    • Instituciones con 100% de aporte estatal: desde $61.000.

    • Instituciones con 30% de aporte estatal: aproximadamente $122.000.

  • Nivel Secundario:

    • Instituciones con 100% de aporte estatal: desde $75.000.

    • Instituciones con 30% de aporte estatal: aproximadamente $153.000.

Alcance y vigencia

La normativa establece que la nueva escala de equidad rige retroactivamente desde el 1 de marzo de 2026, reemplazando los valores vigentes del ciclo lectivo anterior.

El incremento es de aplicación obligatoria para todos los niveles de enseñanza que cuentan con subvención gubernamental: Inicial, Primario, Secundario, Especial y Superior. Cada establecimiento deberá ajustar sus cobros dentro de los límites máximos permitidos por las tablas oficiales de la DGE.

Preguntas frecuentes sobre el aumento en colegios privados

¿A quiénes alcanza este incremento del 7%?

El aumento aplica exclusivamente a los colegios de gestión privada que reciben aportes (subsidios) del Estado provincial. Esto incluye todos los niveles: inicial, primario, secundario, especial y superior. Las instituciones que no reciben subsidios estatales suelen tener políticas de fijación de cuotas independientes.

¿Por qué aumentó la cuota si las clases ya empezaron?

El ajuste responde a la actualización del IPADEP, un índice que se calcula combinando la inflación local (IPC Mendoza) y los aumentos salariales acordados en las paritarias docentes (que este año cerraron el 5 de marzo). Al modificarse el costo salarial, la normativa permite que los colegios trasladen ese porcentaje a los aranceles para mantener el equilibrio financiero.

¿Qué sucede si ya pagué la cuota de marzo sin el aumento?

Como la normativa establece que la nueva escala rige desde el 1 de marzo de 2026, aquellas instituciones que ya emitieron o cobraron la cuota de este mes sin el ajuste están facultadas para cobrar la diferencia de manera retroactiva en la factura de abril. Por ello, es probable que muchos padres vean un ítem adicional o un monto mayor el próximo mes.

