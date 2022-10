El asesino de Natalia Tagua tuvo ayuda y sólo él va a juicio.

Después, intentó usar la ingenuidad de uno de los hijos que tenía con Tagua para intentar un encuentro, seguramente con el fin de asesinarla: “Decile a tu mamá que voy a matarme en el parque Norte”, fue el aviso. Pero ella inmediatamente dio aviso a la Justicia de que Antonio seguía en San Rafael, y se cayó la emboscada de Sáez.

El fiscal Javier Giaroli libró una búsqueda que dio resultado negativo porque una amiga del futuro femicida, lo “guardó” en su casa, a pocos metros de la casa de la víctima.

El video del miedo

Natalia casi no salía de casa, y su temor la llevó a grabar un video en su celular, para mostrar que ella estaba sola, que no salía con nadie, con el fin de que su ex pareja no siguiera con la idea de que ella tenía novio.

Este video fue revelado este lunes por TVA y se aprecia el terror de una mujer que sabía de la peligrosidad de Antonio.

Tomaba la precaución de ir a la escuela nocturna siempre acompañada, también por el mismo miedo. Sólo quería aprender a leer y escribir para ayudar a sus tres hijos.

La ayuda del motociclista

Pero la noche del 20 de octubre de 2021, la salida del colegio junto a tres compañeros, iba a enfrentarla cara con el acusado del crimen, que había llegado hasta el lugar gracias a otra inestimable ayuda: un motociclista lo trasladó, sabiendo que era un hombre buscado en todo San Rafael, ya que los medios y las redes sociales llevaban días pidiendo ayuda para atraparlo.

Ese motociclista llevó a un asesino armado con un enorme cuchillo hasta la vereda de la escuela de su presa. Sáez la aguardó, sin sigilo, ansioso, como un animal recorriendo en círculos la vereda hasta poder abordarla.

El Canal 4 de TVA puso en las pantallas sanrafaelinas los videos de sus movimientos y dio a conocer la colaboración de un hombre en moto que ya estaría identificado por la Justicia, sin embargo aún no es acusado como partícipe del crimen.

Fue clave el trabajo de la Unidad de Delitos Tecnológicos, descubriendo las características de la moto y comparándola con la que posee un amigo de Sáez, quien desde entonces habría denunciado un robo del rodado… aunque mágicamente diría luego que se la encontraron en un distrito sanrafaelino, da para creer que la fiscal Paula Arana podría llamarlo a declarar en el próximo juicio.

Será un jurado popular el que decida la suerte del o los acusados, en un debate que comenzaría en febrero próximo.

Mientras una sociedad vuelve a conmoverse al recordar semejante crimen, y sorprenderse por las revelaciones de todo lo que hizo Sáez para lograr dar con su víctima y darle muerte en la calle a la madre de sus hijos.