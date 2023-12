Fotogalería: trucos para hacer buenas fotos con el celular

Aunque las cámaras compactas no han llegado a desaparecer, lo cierto es que en la batalla por la fotografía los celulares han salido victoriosos. Más allá de sus funciones iniciales, estos terminales han ido evolucionando y una de sus principales características es precisamente la calidad de las imágenes. Conocé los mejores trucos en la siguiente fotogalería :

El principal truco es probar todas las funciones y experimentar con lo que vas observando. No tengas miedo de ser una persona creativa y así le sacarás todo el partido a tu terminal.

image.png

Conoce bien tu cámara

Para poder disfrutar de tu cámara y de todas sus funciones, lo primero que debes es conocerla en profundidad. Esto es, aprende cuál es el tamaño del sensor, la apertura de lente o los modos que incorpora.

Pixabay/FelixMittermeier

image.png

Mantén limpio el objetivo

Muchas veces las fotografías no salen bien porque el objetivo de la cámara no está limpio. Utiliza una toallita y, sobre todo, comprueba que no se ha producido ningún arañazo. Seguro que notas la diferencia.

Pixabay/NeiFo

image.png

Aprovecha la luz natural

A mayor luz, mejor saldrá la foto. Y preferiblemente, lo ideal es la diurna. Así obtendrás una instantánea más clara, nítida y definida.

Pixabay/Pexels

image.png

Sujeta bien el terminal

Puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Si te tiembla la mano, las fotos saldrán con menos calidad y no le sacarás todo el partido a la cámara. Puedes probar a usar un trípode para mejorar la experiencia.

Pixabay/ JESHOOTS-com

image.png

Presta atención al encuadre

Muchos terminales incorporan la opción de rejilla, permitiendo la activación de líneas horizontales y verticales que sirven para encuadrar la escena. Seguro que te resulta de gran ayuda.

Pixabay/Engin_Akyurt

image.png

Haz fotos en formato RAW

La mayoría de terminales permiten hacer fotos en formato RAW, obteniendo instantáneas con toda la información incorporada en el archivo. De este modo, podrás modificar los parámetros sin perder calidad.

Pixabay/Pexels

image.png

Ayúdate con aplicaciones

Si no consigues aprovechar todos los recursos que te ofrece tu cámara, siempre puedes recurrir a alguna app que te ayude. Por ejemplo, en Android es recomendable Open Camera.

Pixabay/LoboStudioHamburg

image.png

Edita las fotos

Una vez que tomes la instantánea, puedes editarla para mejorarla. Normalmente, es posible hacerlo con cualquier terminal, pero si no, existen apps útiles, como Snapseed.

Pixabay/Pexels

image.png

Apuesta por las fotos en ráfaga

Es muy difícil captar el momento perfecto en una única foto, por lo que las fotos en ráfaga serán tus aliadas porque tendrás dónde elegir y podrás seleccionar las mejores.

Pixabay/janeb13

image.png

No abuses del zoom

A no ser que tengas un móvil de muy alta gama, evita en la medida de lo posible el zoom, ya que perderás mucha calidad. Puedes usarlo como último recurso solo.

Pixabay/danfador

image.png

Evita el flash

A no ser que sepas usarlo muy bien, lo normal es que usando el flash obtengas imágenes quemadas y con poca calidad. Mejor hacer las fotos en otros momentos del día más propicios.

Pixabaqy/Firmbee

Fuente: 20minutos