Fotogalería: las mejores ciudades para viajar en 2024

La ciudad de la luz será el escenario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, así que todos los ojos estarán puestos sobre ella. Más allá de eso, la capital francesa siempre nos brinda espectaculares planes, como visitar la Collection Pinaut, de arte moderno, o tomar una copa en la azotea de Le Perchoir.

fotografia-montreal.webp

Montreal (Canadá)

Montreal se presenta como un destino perfecto para los amantes del arte. La ciudad nos trae nuevos museos y atracciones, a lo que se suma su interesante panorama gastronómico y su gran calendario de eventos, que incluye el Montréal Lumiére, La Poutine Week y el Igloofest.

fotografia-mostar.webp

Mostar (Bosnia y Herzegovina)

La ciudad de Mostar es una de las favoritas de los mochileros que se aventuran en la zona de los Balcanes. Su casco antiguo es espectacular, sobre todo su impresionante puente, que en el verano de 2024 celebrará el 20º aniversario de su reconstrucción.

fotografia-philadelphia.webp

Philadelphia (Estados Unidos)

Philadelphia es nada más y nada menos que la primera ciudad Patrimonio de la Humanidad de Estados Unidos. Esta dinámica urbe nos espera con un interesante calendario para 2024: el Franklin Institute cumple 200 años, se inaugurarán los Jardines Calder y se llevarán a cabo novedosas exposiciones en el Museum of Art y el Museum of the American Revolution.

fotografia-manaos.webp

Manaos (Brasil)

Manaos es la ciudad más grande de la región amazónica y se ha convertido en un foco clave en la lucha por salvar la mayor selva tropical del mundo. Imprescindible es visitar el Teatro Amazonas, relajarnos en la Praia da Luna y admirar el espectacular paisaje que forma la confluencia de los ríos Negro y Solimões.

istock-538600418.r_d.614-581.webp

Praga (República Checa)

La arquitectura gótica de Praga es su seña de identidad, con construcciones tan emblemáticas como el castillo y el puente de Carlos. Las autoridades apuestan para este 2024 por un turismo slow, controlando la cifra de turistas y promoviendo puntos de interés en barrios alejados del centro.

fotografia-esmirna.webp

Esmirna (Turquía)

Esmirna es uno de los destinos más populares de Turquía, gracias a su ubicación en la costa, su deliciosa gastronomía egea y su increíble patrimonio. No podemos perdernos el antiguo teatro griego de Éfeso, el barrio histórico de Kemeralt y eventos culturales como el Festival Internacional de Esmirna.

fotografia-kansas-city.webp

Kansas City (Estados Unidos)

Kansas City ofrecerá a sus visitantes nuevos espacios de ocio para este 2024. Por ejemplo, se inaugurará el primer estadio de futbol para un equipo de la National Women's Soccer League, y el puente ferroviario de Rock Island se transformará en un espacio con restaurantes y bares.

fotografia-yakarta.webp

Yakarta (Indonesia)

La capital de Yakarta dejará de serlo pronto, y es que debido a varios problemas como las inundaciones, la capitalidad se trasladará a una nueva ciudad: Nusantara. Es por ello que 2024 es una buena oportunidad para visitar la urbe, antes de que se reduzcan las conexiones de transporte y su paisaje cambie para siempre.

Fuente: Fotogalería 20minutos