25 de octubre de 2025
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

215 Aniversario de la Policía de Mendoza.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

21 de octubre, entrevista gobernador, alfredo cornejo

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo recibió en Casa de Gobierno al equipo de Sitio Andino para una entrevista en la que abordó la coyuntura política y económica del país, y el escenario que se abrirá tras los comicios. (Ir a la nota)

Una vaca es adorada durante el Tihar, también conocido como el festival de las luces, en Lalitpur, Nepal, el 21 de octubre de 2025. (Xinhua/Hari Maharjan) (oa) (ah) (ce)
Actualidad

Se inaugura el sabado 18 de Octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 36º MUESTRA ANUAL DE FOTOPERIODISMO ARGENTINO aRGra 2025, período 2024. Autor: TADEO BOURBON
La semana en fotos

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, Fuerzas especiales

La Policía de Mendoza conmemoró este lunes 215 años de trayectoria con un tradicional desfile realizado en las calles de El Rosedal, en el Parque General San Martín. evento reunió a todas las divisiones policiales de la provincia. (Ir a la nota)

23 de octubre, urnas, correo argentino, elecciones 2025, secretaria electoral

El Gobierno de Mendoza oficializó la contratación directa del Correo Oficial de la República Argentina S.A. para la prestación de los servicios para las elecciones 2025 del próximo domingo 26 de octubre, a través del decreto 2062, publicado este martes en el Boletín Oficial. (Ir a la nota)

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025

Frente a la militancia radical y libertaria, los principales dirigentes de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerraron oficialmente la campaña del espacio de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. (Ir a la nota)

Cierre de Campaña Partido Justicialista. PJ

El candidato a diputado nacional por el PJ vaticinó el resultado para este domingo: "Creo que nos va a ir muy bien. Hemos hecho el trabajo adecuado para esta etapa de crecimiento del justicialismo de Mendoza". (Ir a la nota)

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso

El candidato a diputado nacional Jorge Difonso encabezó el cierre de campaña de su frente en un particular escenario y dijo que romperán con la "polarización". (Ir a la nota)

