Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo recibió en Casa de Gobierno al equipo de Sitio Andino para una entrevista en la que abordó la coyuntura política y económica del país, y el escenario que se abrirá tras los comicios. (Ir a la nota)
La Policía de Mendoza conmemoró este lunes 215 años de trayectoria con un tradicional desfile realizado en las calles de El Rosedal, en el Parque General San Martín. evento reunió a todas las divisiones policiales de la provincia. (Ir a la nota)
El Gobierno de Mendoza oficializó la contratación directa del Correo Oficial de la República Argentina S.A. para la prestación de los servicios para las elecciones 2025 del próximo domingo 26 de octubre, a través del decreto 2062, publicado este martes en el Boletín Oficial. (Ir a la nota)
Frente a la militancia radical y libertaria, los principales dirigentes de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerraron oficialmente la campaña del espacio de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. (Ir a la nota)
El candidato a diputado nacional por el PJ vaticinó el resultado para este domingo: "Creo que nos va a ir muy bien. Hemos hecho el trabajo adecuado para esta etapa de crecimiento del justicialismo de Mendoza". (Ir a la nota)
El candidato a diputado nacional Jorge Difonso encabezó el cierre de campaña de su frente en un particular escenario y dijo que romperán con la "polarización". (Ir a la nota)