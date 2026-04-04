La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Imagen del 26 de marzo de 2026 de un visitante tomando fotografías de un Ford Pickup de 1937 en el evento "Horsepower Heaven" durante el Salón Internacional del Automóvil de Vancouver 2026, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Foto: NA/(Xinhua/Liang Sen) (rtg) (ra) (vf)

Un gato de compañía es visto durante una exposición de mascotas, en Lanzhou, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 27 de marzo de 2026. Foto: NA

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2026_03_260327013

El presidente Javier Milei, destacó hoy la “asociación virtuosa entre trabajadores y empresarios” al recorrer el Centro de Formación desarrollado por el Ministerio de Capital Humano, a través de una articulación público-privada, en el ex Instituto Garrigós, en La Paternal, donde se brindan capacitaciones para promover la inserción laboral de jóvenes y adultos, 27 de Marzo. Autor: PRESIDENCIA/NA

2026_03_260327930-scaled

La Selección argentina tuvo una flojísima actuación para imponerse 2-1 sobre Mauritania, en el primer amistoso de la ventana internacional de marzo, disputado esta noche en el estadio La Bombonera, 27 de Marzo. FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA

2026_03_260328900-scaled

Una unidad de artillería israelí dispara proyectiles hacia el sur de Líbano, visto desde la frontera norte de Israel con Líbano, el 27 de marzo de 2026. (Xinhua/JINI) (jg) (da) (ce)

2026_03_260328905-scaled

Un concursante compite durante una carrera de carros tirados por bueyes, en la provincia de Phetchaburi, Tailandia, el 27 de marzo de 2026. La carrera de carros tirados por bueyes es un evento anual llevado a cabo en Phetchaburi para celebrar el final de la temporada de cosecha. (Xinhua/Rachen Sageamsak) (rtg) (ra) (ce)

2026_03_260328919-scaled

Imagen del 27 de marzo de 2026 de personas observando cerezos en flor iluminados durante el evento Flores Después del Anochecer en el parque David Lam, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. El evento gratuito al aire libre de dos noches de duración cuenta con cerezos en flor iluminados, presentaciones, puestos de comida y actividades interactivas. (Xinhua/Liang Sen) (oa) (da)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2026_03_260329816-scaled

Imagen del 28 de marzo de 2026 de personas participando en una protesta "No Kings", en San Francisco, California, Estados Unidos. Millones de estadounidenses salieron a las calles el sábado en la tercera ola de manifestaciones "No Kings" en todo el país, protestando en contra de las políticas de la administración estadounidense, que van desde la acción militar en Irán hasta la controvertida aplicación de leyes de inmigración.

2026_03_260329501

Luego de finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Japón, en la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo un análisis sincero de su rendimiento y destacó una buena largada que no pudo sostener con el correr de las vueltas, 29 de Marzo. FOTO NA @BulletSportsMgt

2026_03_260330821-scaled

Imagen del 29 de marzo de 2026 de un periodista de la cadena de televisión qatarí Al Araby hablando con representantes de los medios de comunicación, frente al edificio que alberga las oficinas de la cadena, después de un ataque con misiles, en Teherán, Irán. La cadena de televisión qatarí Al Araby dijo el domingo que sus oficinas en Teherán fueron dañadas por un ataque aéreo israelí. (Xinhua/Shadati) (rtg) (ah) (ce)

2026_03_260330814-scaled

Imagen del 29 de marzo de 2026 del funeral de los periodistas que murieron en un ataque aéreo israelí un día antes, en Choueifat, Líbano. Israel terminó con la vida de tres periodistas en un ataque aéreo al mediodía del sábado contra un vehículo que transportaba a cuatro personas en Jezzine, en el sur de Líbano, informaron funcionarios libaneses. Los cuatro pasajeros fallecieron en el lugar. (Xinhua/Bilal Jawich) (rtg) (ah) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2026_03_260331010-scaled

Sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al lujoso departamento sin declarar donde vive el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, para visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio del escándalo por el enriquecimiento patrimonial del funcionario libertario, 31 de Marzo. Autor: JUAN VARGAS/NA