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Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.

El cuidador Bao Hong juega con un elefante joven en el Centro de Rescate y Cría de Elefantes Asiáticos de Xishuangbanna, en la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, Yunnan, suroeste de China.&nbsp; (Xinhua/Hu Chao) NA Foto 1/9

El cuidador Bao Hong juega con un elefante joven en el Centro de Rescate y Cría de Elefantes Asiáticos de Xishuangbanna, en la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, Yunnan, suroeste de China.  (Xinhua/Hu Chao) NA

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La secretaria de la presidencia dejó claro que no estará presente la Vicepresidenta Claudia Villarruel en la lista de ceremonial para el Tedeum del 25 de Mayo. Foto: Mariano Sánchez NA Foto 2/9
La secretaria de la presidencia dejó claro que no estará presente la Vicepresidenta Claudia Villarruel en la lista de ceremonial para el Tedeum del 25 de Mayo. Foto: Mariano Sánchez NA Por
China lanzó el domingo la nave espacial tripulada Shenzhou-23, que transporta a tres astronautas a la estación espacial orbital china Tiangong. (Xinhua/Lian Zhen) NA Foto 3/9

China lanzó el domingo la nave espacial tripulada Shenzhou-23, que transporta a tres astronautas a la estación espacial orbital china Tiangong. (Xinhua/Lian Zhen) NA

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Un ataque masivo con misiles balísticos golpeó la capital ucraniana la madrugada del domingo, informó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev. (Xinhua/Peter Druk) NA Foto 4/9

Un ataque masivo con misiles balísticos golpeó la capital ucraniana la madrugada del domingo, informó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev. (Xinhua/Peter Druk) NA

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Belgrano le ganó agónicamente 3-2 a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, por primera vez en su historia.FOTO NA:@Belgrano Foto 5/9

Belgrano le ganó agónicamente 3-2 a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, por primera vez en su historia.FOTO NA:@Belgrano

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trabajadores médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo. Foto: Xinhua/Str/NA Foto 6/9

trabajadores médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo. Foto: Xinhua/Str/NA

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Bolivia ingresó el lunes a su cuarta semana consecutiva de conflictos sociales con al menos 54 puntos de bloqueo en carreteras estratégicas y multitudinarias marchas que colapsaron las ciudades de La Paz y El Alto, epicentro de una creciente crisis social, política y económica que ya exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Xinhua/Javier Mamani) NA Foto 7/9

Bolivia ingresó el lunes a su cuarta semana consecutiva de conflictos sociales con al menos 54 puntos de bloqueo en carreteras estratégicas y multitudinarias marchas que colapsaron las ciudades de La Paz y El Alto, epicentro de una creciente crisis social, política y económica que ya exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Xinhua/Javier Mamani) NA

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Bombardeo israelí que tenía como objetivo un edificio residencial, en el centro de la Ciudad de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) NA Foto 8/9

Bombardeo israelí que tenía como objetivo un edificio residencial, en el centro de la Ciudad de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) NA

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La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá. FOTO NA: Ilustración@Argentina Foto 9/9

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá. FOTO NA: Ilustración@Argentina

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