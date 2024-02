Fotogalería: la mejor y peor salsa picante

El picante le añade un toque extra a comidas, mira la fotogalería . No existe un límite real de la salsa picante que puedas agregar, ya sea en los perros calientes, huevos revueltos de desayuno, quesos, y en realidad, muchas otras opciones para enlistar. Pero una salsa picante que no es la adecuada puede arruinar un plato, agregar demasiado sabor cuando no es necesario o excesivo picante que no te permita disfrutar de la comida.

Esta salsa picante de estilo mexicana fue creada en California y tiene un sabor de pimiento rojo que le permite a la salsa añadirse a varias comidas, desde tacos, pizza, pollo, pasta y más. Con 3.000 unidades en la escala Scoville, esta salsa no es tan abrumadora pero ofrece el suficiente picante para que conviva con tu alimento.

"Frank's Red Hot" es un añadido a la salsa regular de Buffalo, por lo que no es una sorpresa que muchas personas así lo ven cuando prueban este condimiento. Una salsa verdaderamente suave que posee sólo 480 unidades en la escala Scoville, sirve para añadir una característica ácida a vinagre que no funciona con todos los platos. También posee un alto contenido en sodio, lo cual indica que no deberías añadir necesariamente más de lo debido sin tener en cuenta la cantidad de sal que tiene tu comida.

Mejor: El Yucateco Chile Habanero - Red Salsa. Foto de El Yucateco.

"El Yucateco's Chile Habanero classic red salsa" se las ingenia para diluir el picante pimiento habanero en una deliciosa salsa picante que le añade el sabor del habanero a tus comidas.Debido a esto, esta salsa encaja de gran manera con tacos pero también con nachos y pizza. Con 5.790 unidades en la escala Scoville, esta salsa cuenta con un picante notorio, pero sin ser abrumadora.

Peor: Valentina - Red Label. Foto de Valentina / Salsa Tamazula.

"Valentina" presenta un notorio sabor dulce y a chili que es picante y suave. Posee unas 900 unidades en la escala Scoville para este envase etiquetado rojo -la de la imagen es la botella clásica amarilla-, lo cual le da más sabor que picor, lo cual podría ser decepcionante para muchos fanáticos. Pero debido a su consistencia aguada, Valentina funciona de mejor manera con comidas marinadas en vez de colocarla sobre algunos comestibles.

Mejor: Cholula Hot Sauce. Foto de Smith Collection/Gado/Getty Images.

Otra salsa picante mexicana clásica es la "Cholula Hot Sauce", la cual se las ingenia para combinar picor, dulzor y cítricos con un toque ahumado. Encaja de gran manera con platos mexicanos, además de que también puede ser añadida a muchos otros platos como pizza, huevos, arroz, y demás. Esta salsa sí que es picante, con una estadística de 1.000 unidades de Scovilles, lo cual la vuelve perfecta para combinar picante y sabor.

Peor: Louisiana Brand Hot Sauce. Foto de The Original Louisiana Hot Sauce Co.

"Louisiana Brand Hot Sauce" es otra de las salsas que es poderosa en vinagre y suave en picante. Con 450 unidades Scoville, cualquier persona que agregue esta salsa le deberá añadir demasiado para poder notar su picante. Y con los sabores primordiales de la mezcla siendo vinagre y pimiento de cayena, el sabor y la falta de picante no provocan que este condimento sea particularmente notorio.

Mejor: Tabasco Original Red Sauce. Foto de Unsplash/Charles Deluvio.

"Tabasco hot sauce" es una especie de salsa picante Louisiana que aparece en varios restaurantes de los Estados Unidos. El picante de esta salsa está encapsulado por el vinagre, y presenta unos 2.500 unidades Scovilles, como para cumplir con las preferencias de picante de cualquier persona. Esta salsa también presenta un bajo contenido en sodio, por lo cual puedes añadir cuanto más quieras sin nada de agregados extra de sal.

Peor: El Yucateco Black Label Reserve Chile Habenero. Foto de El Yucateco.

Esta salsa negra de habanero de El Yucateco está elaborada con pimientos de habanero carbonizado, lo cual le da un toque ahumado. Muchos pueden hallar este sabor ahumado como demasiado fuerte, lo contrario a un toque sutil. Debido a esto, esta salsa no encaja de buena manera con muchos platos, puede fácilmente arremeter con su sabor, y sus unidades de Scovilles es de 9.285. El sabor ahumado y picante de esta salsa no será de predilección de muchos.

Mejor: Huy Fong Sriracha Hot Chili Sauce. Foto de Justin Sullivan/Getty Images.

Una salsa picante bien famosa, la "Huy Fong's Sriracha Hot Chili Sauce" es una picante con sabores poderosos. Esta salsa de pimientos de chile combinados con ajo crea un sabor dulce y picante que puede ser añadida a varias comidas, pero en especial a platos asiáticos. Con 2.200 unidades Scovilles, esta salsa ofrece un picante medio con mucho sabor.

Peor: Satan's Blood Hot Sauce. Foto de Mad Dog.

"Satan's Blood Hot Sauce" no es necesariamente una salsa, sino un extracto de pimientos de chile con vinagre de vino rojo. Esta "salsa" es tan picante que lleva a que tu piel te queme si entra en contacto con la sustancia. Con 800.000 unidades Scovilles, no puede ser ingerida por sí sola, y el sabor deja mucho que desear.

Mejor: Grace Scotch Bonnet Sauce (Hot). Foto de Grace Foods.

La salsa "Grace Scotch Bonnet" es una mezcla de picante jamaiquina que combina el sabor de los pimientos Scotch Bonnet con vinagre de caña y caña de azúcar, lo cual le da un toque tropical a esta salsa picante. Con un nivel de picante medio y una calificación de Scovilles no revelada, esta salsa está repleta de sabor y encaja de gran manera con platos como pizza, pero en especial complementa las comidas con condimentos y otros platos tradicionales caribeños.

Peor: Da Bomba Beyond Insanity Hot Sauce. Foto de Spicin Foods.

"Da Bomba Insanity Sauce" ha aparecido en varios listados como la salsa más picante que existe, con 135.600 unidades Scovilles. Y desafortunadamente, su sabor no está al nivel de su picante. Descrita por muchos como una sustancia que deja un sabor a químicos médicos a posterior, esta salsa posee notas fuertes cítricas que sobrepasan los pimientos de la salsa. Cuando se le añade a la comida, este condimento puede arruinar una deliciosa comida.

Mejor: Dave's Insanity Sauce. Foto de Dave's Gourmet.

Comparada con la gran mayoría de las salsas super picantes del listado, "Dave´s Insanity Sauce" en verdad intentó dar sabor mientras brinda mucho picante. Con 180.000 unidades Scovilles, esta es definitivamente una de esas salsas que querrás utilizar de manera espaciada. Con pasta de tomate y toques da ajo, esta salsa puede ser complementaria a muchos alimentos ya que probablemente sólo le añadirás una gota o dos para darle sabor pero no picante.

Peor: Texas Pete Original Hot Sauce. Foto de TW Garner Food Company.

"Texas Pete Original Hot Sauce" es una salsa picante directa que no brinda lujos, a menos que cuentes la alta cantidad de sodio que posee la botella. Con una consistencia acuosa, esta salsa picante se encuentra también entre las más suaves, con 400 unidades Scovilles.

Mejor: Truff Hotter Sauce. Foto de TRUFF.

La versión más picante de la Salsa Picante "Truff" combina trufas negras con el concentrado de trufa negra en polvo con chiles jalapeños y polvo de habanero rojo. Esta salsa presenta un toque dulce, el cual, con el picante de nivel medio por los 5.000 unidades Scovilles sugiere que encajará de gran manera con pizzas, pasta, ensaladas y carnes.

Peor: Taco Bell Hot Sauce. Foto de Joshua Blanchard/Getty Images for Taco Bell.

La salsa picante de Taco Bell cuenta con un sabor distintivo y que es reconocido de inmediato, con condimentos típicos de Tex-Mex como comino, ajo, chile en polvo y cebolla en polvo. La salsa Fire tiene unas 500 unidades Scovilles, siendo la más picante, la Diablo sin notificar sus unidades. Pero el problema más grande con las salsas picantes de Taco Bell es la cantidad de aditivos que aparecen en la lista de ingredientes.

Mejor: Secret Aardvark Habanero Hot Sauce. Foto de ‎Secret Aardvark Trading Co.

El sabor de la "Secret Aardvark Habanero Hot Sauce" es de tomates asados, pimientos de habanero y 5.000 unidades de Scovilles. Con una presentación bien balanceada entre sabor y picantes, esta salsa trabaja de gran manera con una gran variedad de platos, desde pizzas a hamburguesas, e incluso para remojar papas fritas en ella.

Peor: Trappey’s Red Devil Cayenne Pepper Sauce. Foto de Trappey’s.

A pesar de aparecer en el mercado como una salsa super picante. "Trappey's Red Devil Cayenne Pepper Sauce" ofrece una versión suave de la pimienta de cayena picante, con unas 1.000 unidades Scovilles. Esto sugiere que los otros ingredientes en la salsa diluyen el pimiento de manera considerable. Además del poco picante que genera, esta salsa también cuenta con mucho sodio.

Mejor: Casa Firelli. Reproducción de Instagram/Firelli.

La Salsa Picante "Casa Firelli" está elaborada específicamente para la pizza. La empresa italiana ha creado esta salsa con un toque gentil de picante y sabores complejos para que encaje de manera ideal con la pizza y sin ser abrumadora. También vale la pena agregar este condimento a las pastas, hamburguesas y otros más.

Peor: Crystal Hot Sauce. Foto de Smith Collection/Gado/Getty Images.

"Crystal Hot Sauce" comparte muchas características con las salsas picantes de estilo Louisiana, con la cuestión clave que la diferencia en su sabor de pimientos molidos que se adueñan del sabor. Su picante es bastante suave, con 2.000 unidades Scovilles. Empero, el mayor inconveniente con la "Crystal Hot Sauce" es su alto nivel de sodio. Con un sabor mediocre en adición a un alto nivel de sodio, esto genera que la salsa sea evitable.

Mejor: Hot Ones “The Classic” Hot Sauce. Foto de HOT ONES.

La salsa picante "The Classic" del programa "Hot Ones" posee una interesante variedad de sabores dentro de su botella. Se trata de chile de árbol como pimiento elegido, dando un sabor a arce a la salsa y ajo. Esta salsa es de picante suave a medio, con 1.500 unidades Scovilles, lo cual permite ser disfrutada por muchas personas, y ofrece una experiencia general placentera al ingerir, que no dejará tu boca ardiendo.

