Fotogalería: diez biopics ganadoras del Oscar

'Lawrence de Arabia' de David Lean (1962)

La odisea personal del controvertido militar y escritor británico Thomas Edward Lawrence (1088-1935) encarnado por Peter O’Toole se convirtió en una épica sin parangón, aunando lo intimista con lo espectacular. Y el desierto retratado como nunca antes se ha visto, y probablemente se verá, en cine gracias al director de fotografía Freddie Young y a la minuciosa exigencia de Lean. Para ella fueron a parar 7 estatuillas: Película, dirección, fotografía, dirección artística en color, sonido, montaje y música (de Maurice Jarre).

Columbia Pictures

'Un hombre para la eternidad' de Fred Zinnemann (1966)

Servir al hombre, aunque sea el rey, o a Dios. En este dilema quedó envuelto el jurista y filósofo Tomás Moro (1478-1535), enfrentándose a su amigo, el monarca Enrique VIII, al negarse a pedir la nulidad ante el Papa de su matrimonio con Catalina de Aragón y poder casarse con Ana Bolena. Paul Scofield lo bordó en su interpretación, y precisamente tanto el apartado de interpretación como en el de guion, escrito por Robert Bolt, fue excepcional. Además, con sus dos horas de metraje, es la película de menor duración de esta lista. Ganó 6 Oscar: película, dirección, actor, guion adaptado, fotografía y vestuario en color.

Columbia Pictures

'Patton' de Franklin J. Schaffner (1970)

No era fácil salir airoso del empeño de retratar al General Patton (1885–1945), uno de los mejores estrategas de la Segunda Guerra Mundial y de la historia, con todas sus aristas y claroscuros. Sus incuestionables dotes de liderazgo y carisma confrontados a sus brotes de ira, ramalazos racistas y desprecios incluso a superiores y subordinados. El biopic se lo puso en bandeja a los Oscar para premiar a un descomunal George C. Scott, o al guion (en el que participó Francis Ford Coppola). Ganó 7 Oscar: película, dirección, actor, guion original, sonido, montaje y dirección artística (del asturiano Gil Parrondo).

20th Century Studios

'Gandhi' de Richard Attenborough (1982)

Un pacifista desafiando a un imperio, el británico. La figura de Mahatma Gandhi (1869 1948) se erigió en un símbolo eterno con su política de desobediencia civil no violenta. Y la adaptación de su historia estuvo a la altura en esta magna obra dirigida por un británico, y con otro británico (pero de padre hindú), Ben Kingsley, como calco del mismo Gandhi. Fue la gran y contundente ganadora de la ceremonia de los Oscar de 1983 superando a una rival que había arrasado en taquilla y también había sido alabada por la crítica, nada menos que 'E.T. El extraterrestre' de Spielberg. Ganó 8 Oscar: película, dirección, actor, guion original, fotografía, montaje, dirección artística y vestuario.

Columbia Pictures

'Amadeus' de Milos Forman (1984)

Otra de estas cuidadas producciones que pueden verse una y otra vez sin que pierda un ápice de su interés. En este caso, la peculiar biografía del genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), una adaptación de la aclamada obra teatral de Peter Schaffer inspirada en su figura y en la de otro compositor y rival de la época, Antonio Salieri, envidioso de su genio y lamentando que un personaje como Mozart (con su ridícula risita incluida) haya sido dotado de tan enormes cualidades y talento para la música. La figura central del biopic era Mozart, pero el punto de vista de Salieri, y en sus respectivos papeles inolvidables estuvieron Tom Hulce y Abraham F.Murray. Ganó 8 Oscar: película, dirección, actor (Abraham F. Murray), guion adaptado, sonido, dirección artística, vestuario y maquillaje.

Orion Pictures

'Memorias de Africa' de Sydney Pollack (1985)

Basta con la frase “Yo tenía una granja en África” para que nos venga a la memoria la música de John Barry y a Meryl Streep caracterizada como la escritora sueca Isak Dinesen, seudónimo de la baronesa Karen Blixen (1885-1962), y sus cuitas en Kenia, repartiendo su amor entre las tierras africanas y su romance con el explorador y alma libre Denys Finch-Hatton (Robert Redford). Aunque Streep, y la otra gran favorita, Whoopi Goldberg por ‘El color púrpura’ de Spielberg, perdieron la codiciada estatuilla en favor de la veterana Geraldine Page y la modesta producción ‘Regreso a Bountiful’. Ganó 7 Oscar: película, dirección, guion adaptado, música, fotografía, dirección artística y sonido.'

Universal

'El último emperador' de Bernardo Bertolucci (1987)

Un mundo que desaparece y abriendo paso a otro nuevo, el de la China de inicios del siglo XX, del imperialismo a la Segunda Guerra Mundial y la revolución comunista a través de la biografía de su último gran emperador, Puyi (1906-1967), encarnado por John Lone en la versión adulta, y por el pequeño Richard Vuu a los tres años. Alguien que, se supone, debería tener un poder enorme, pero que en realidad era una simple marioneta en manos en otros. Basado en su propia autobiografía, 'The First Half of My Life', la historia de Puyi también consagró al cineasta italiano Bernardo Bertolucci en un filme impecable en todos los aspectos y culminó una década, la de los 80, en la que Hollywood honró especialmente a los grandes biopics. Ganó 9 estatuillas: película, dirección, guion adaptado, fotografía, música (de Ryuichi Sakamoto,David Byrne y Cong Su), sonido, montaje, dirección artística y vestuario.

Columbia Pictures

'La lista de Schindler' de Steven Spielberg (1993)

Costó lo suyo, pero al fin Spielberg fue bendecido por los Oscar, logrando la primera estatuilla como director, y hubo de ser precisamente en un biopic, el de Oskar Schindler (1908-1974), el empresario alemán que logró salvar la vida de cientos de judíos polacos del Holocausto. Rodada en un soberbio blanco y negro y conteniendo no menos portentosas interpretaciones, las de Liam Neeson como Oskar Schindler y Ralph Fiennes encarnando a Amon Göth, el desalmado oficial nazi a cargo del campo de concentración de Plaszow (y de nuevo Ben Kingsley, pero en un personaje secundario, el de Itzhak Stern, el contable judío de Schindler), su triunfo fue total, pese a que ninguno de sus memorables actores recibiera la estatuilla. Ganó 7 Oscar: película, dirección, guion adaptado, fotografía, música (John Wiliams), dirección artística y montaje.

Universal

'Braveheart' de Mel Gibson (1995)

A William Wallace (1270-1305), símbolo de la lucha por la independencia de Escocia frente al dominio inglés, lo encarnó Mel Gibson, pero si por algo sorprendió el actor fue en su faceta de director. Una puesta en escena brillante y ejemplar, y marcando época con escenas de batalla que no escatimaban en brutalidad. Pese a que no era la favorita clara para ganar en los Oscar (las preferencias de los académicos parecían decantarse por la adaptación de ‘Sentido y sensibilidad’ de Ang Lee), finalmente se hizo justicia para una de las mejores películas épicas de la historia. Gano 5 Oscar: película, dirección, fotografía, efectos de sonido y maquillaje.'

Icon Productions

'Oppenheimer', 'Braveheart' y 'Lawrence de Arabia'

Producciones en las que no se escatimaron medios y a menudo con metrajes que se acercaban a las tres horas, intentando abarcar figuras históricas de gran calado. Pero, en total, más de una veintena de películas basadas en personajes y hechos reales han logrado el Oscar más preciado en una lista en la que también podemos recordar títulos como 'Sonrisas y lágrimas' (1965), 'Carros de fuego' (1981), 'Una mente maravillosa' (2001), 'El discurso del rey' (2010) o '12 años de esclavitud' (2013).

Universal, Icon Productions y Columbia Pictures

Fuente:20minutos