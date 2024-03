Fotogalería: los ganadores de los premios Oscar 2024

image.png

Cillian Murphy recibe el premio a mejor actor por su papel protagónico en 'Oppenheimer'.KEVIN WINTER (GETTY IMAGES)

image.png

Robert Downey Jr. recibe el premio a mejor actor de reparto, por su papel en 'Oppenheimer'.KEVIN WINTER (GETTY IMAGES)

image.png

Downey Jr. posa con su premio en la sala de prensa de la premiación.ALLISON DINNER (EFE)

image.png

Da'Vine Joy Randolph recibe el premio a mejor actriz de reparto, este domingo.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

Zendaya le entrega el premio a mejor fotografía a Hoyte van Hoytema, director de fotografía de 'Oppenheimer'.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

Ryan Gosling canta la canción 'I'm Just Ken' de la película 'Barbie'.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

Jennifer Lame gana el premio a mejor edición por 'Oppenheimer'.CAROLINE BREHMAN (EFE)

image.png

Sam Rockwell, Tim Robbins, Ke Huy Quan, Christoph Waltz y Mahershala Ali, ganadores del premio, presentan la categoría de mejor actor de reparto, otorgado a Robert Downey Jr.KEVIN WINTER (GETTY IMAGES)

image.png

De izquierda a derecha, Masaki Takahashi, Takashi Yamazaki y Tatsuji Nojima con Kiyoko Shibuya, el equipo de efectos especiales de 'Godzilla Minus One', aceptan el premio Oscar.MYUNG J. CHUN (LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAG)

image.png

Jonathan Glazer, director de 'La zona de interés', ganadora en la categoría de mejor película extranjera.MYUNG J. CHUN (GETTY IMAGES)

image.png

Cantantes y bailarines de la nación Osage presentan una pieza de la película 'Los asesinos de la luna', durante la ceremonia.CAROLINE BREHMAN (EFE)

image.png

James Price y Shona Heath, reciben el premio a mejor diseño de producción de 'Pobres Criaturas'.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

John Cena presenta el premio a mejor vestuario desnudo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, este domingo.KEVIN WINTER (GETTY IMAGES)

image.png

Mark Coulier, Nadia Stacey y Josh Weston aceptan el premio a mejor maquillaje y peluquería por 'Pobres Criaturas'.KEVIN WINTER (GETTY IMAGES)

image.png

Billie Eilish y Finneas O'Connell cantan durante la ceremonia de los premios Oscar.MYUNG J. CHUN (GETTY IMAGES)

image.png

Arthur Harari y Justine Triet ganan el premio a mejor guión adaptado por 'La caída'.RICH POLK (GETTY IMAGES)

image.png

Arthur Harari y Justine Triet muestran sus estatuillas en la sala de prensa.ARTURO HOLMES (GETTY IMAGES)

image.png

Holly Waddington, ganadora del premio de mejor vestuario por 'Pobres Criaturas'.ALLISON DINNER (EFE)

image.png

Arthur Harari y Justine Triet ganan el premio a mejor guión original por 'La caída'.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

Jimmy Kimmel, anfitrión de la edición 96 de los premios Oscar, da su monólogo de inauguración de la ceremonia, este domingo.MIKE BLAKE (REUTERS)

image.png

Dave Mullins y Brad Booker con sus estatuillas por mejor cortometraje animado, con el corto 'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'.CARLOS BARRIA (REUTERS)

