Fotogalería: Crimen, Pobreza y Desastres, las ciudades más miserables en los Estados Unidos

Ya sea por una alta estadísticas de crímenes, ser una ciudad con probabilidades de sufrir un desastre natural, o el hecho de que la zona no se haya podido recuperar luego de un desastre económico, no en todas las ciudades de los Estados Unidos se desarrolla la misma vida diaria que se cree, no te pierdas la fotogalería . Desde Danville, Virginia, en la costa Este a Lancaster, California, en la costa Oeste, te revelamos algunas de las ciudades más miserables de los Estados Unidos. Fotogalería:

San Bernardino, California. Foto de Watchara Phomicinda/MediaNews Group/The Press-Enterprise via Getty Images.

No dejes que el estado de California te engañe, San Bernardino no es exactamente un lugar en el que quieras echar raíces. Esta ciudad es considerada como una en las que más ha avanzado la pobreza en todos los Estados Unidos, según el censo de la oficina de la nación, con un 30% de los residentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y eso no es nada al considerar que refleja las estadísticas de crímenes más altas, hecho ante el cual San Bernardino ha estado luchando durante años. Según la prensa de Morgan Quitno, esta particular ciudad de California es la más peligrosa de todo el país.

Los últimos años no han sido positivos para la ciudad de Macon, Georgia. En el período 2010 a 2018, la ciudad perdió el 1.7% de su población de 153 mil personas. Y no es un secreto la razón por la cual todos ellos decidieron alejarse de la ciudad. En Macon, el 26% de las personas viven en la pobreza, con sus casas totalmente desechas y sus jardines descuidados. Según algunos residentes que aún habitan la zona, Macon ha estado perdiendo su carrera contra algunas plagas y no cuentan con los recursos para frenarlas.

Pasadena-Texas-61222.jpeg

Pasadena, Texas. Foto de Robert Daemmrich Photography Inc/Sygma via Getty Images.

Incluso en un año como el 2021, Pasadena, Texas aún revive aquellos años de la Guerra Civil. En la zona norte de la ciudad, se establecieron personas latinas, mientras que en el sur de la misma, las familias de tez blanca. Problemas raciales, clases sociales diferentes, y sin mencionar que la sede del Klu Klux Klan reside en Pasadena, Texas, no es una de las ciudades por la cual querrías conducir tu coche. Será mejor que la evitemos todos juntos.

GettyImages-1234995051-56843.jpg

Reading, Pennsylvania. Foto de Justin Merriman/Bloomberg via Getty Images.

Según el censo del año 2010, la ciudad de Reading, Pennsylvania, posee uno de los porcentajes más altos de personas que viven en la pobreza, con más de 65 mil habitantes y un sólido 36%. Al año posterior de dicha estadística, Reading fue declarada como la ciudad pequeña más pobre de todos los Estados Unidos. Luego de un cierre masivo de las industrias y fábricas en la ciudad, más del 44% de los hogares debieron volcarse a adquirir cupones de alimentos. La vida en aquella ciudad no puede ser fácil.

Plainfield-New-Jersey-66031.jpg

Plainfield, New Jersey. Foto de JimIrwin/Wikimedia Commons.

Para aquellas personas que no disfrutan de la compañía de otras, la ciudad de West New York en Nueva Jersey no es el lugar que querrían visitar. Se estima que viven 52.800 personas por milla cuadrada en toda la ciudad, lo cual la vuelve de las áreas más densas poblacionalmente de todo el país. Y no es sólo eso, sino que la ciudad crece con más del 22% de toda su población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Incluso sin esa estadística, la cantidad de personas por milla cuadrada ya suena miserable.

Lancaster-California-40630.jpeg

Lancaster, California. Foto de Sam Lafoca/Construction Photography/Avalon/Getty Images.

Una ciudad desierta con increíblemente una población mayor a 160 mil personas es Lancaster, California, lo cual no representa lo que las personas pensarían de la Costa de Oro. Con muy pocas actividades para realizar en aquella zona, los problemas con la adicción a drogas han crecido notablemente mientras que la pobreza ha ascendido a un sorprendente 23%. Y si bien el alcalde R. Rey Parris intenta hacer todo a su alcance para mejorar la imagen de la ciudad, aún le resta camino por recorrer. Sin necesidad de aclararlo, esta ciudad de Lancaster no es una ciudad turística para aquellos que visitan California.

Huntington-West-Virginia-38481.jpg

Huntington, West Virginia. Foto de Wikimedia Commons.

En primer lugar, la ciudad de Huntington, West Virigina, es una ciudad minera, por lo que las personas que la habitan desarrollan algunos problemas pulmonares, lo cual ya de por sí es horrible. Sumado a ello, la ciudad es largamente considerada como una de las más insalubres del país. Según un articulo de Fox News, más de la mitad de los residentes adultos en la zona son obesos, y siendo la ciudad líder en casos que reflejan problemas coronarios y de diabetes.

St.-louis-missouri-20059.jpeg

St. Louis, Missouri. Foto de Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images.

Desafortunadamente, cuando se trata de St. Louis, Missouri, el crimen y la ciudad van de la mano. La zona está repleta de casos de violencia con armas, con la estadística de fallecimiento por armas superando el 33% desde el año 2015. Con esa estadística, no es una sorpresa que los habitantes quieran huir de ella. Desde el período 2010 a 2018, un sólido 5% de los 303 mil individuos que la recorrían, se han buscado un nuevo hogar en otra ciudad. Si bien el ex alcalde y el actual han colocado la lucha contra el crimen como prioridad principal, la ciudad es azotada por la pobreza y la violencia aún en la actualidad.

GettyImages-1177768482-12379.jpg

Hemet, California. Foto de Mario Tama/Getty Images.

Desde la recesión del año 2008, Hemet, California ha transitado un camino colina abajo. Lo que fue en algún momento una comunidad prometedora, ha desarrollado un 23% de pobres, incluso con viviendas de interés social que han atraído personas a la ciudad. Desafortunadamente, las casas baratas no atraen a individuos tan bondadosos, y las estadísticas de crímenes en la ciudad de Hemet se han disparado. Únicamente en el año 2016, se registraron 398 asaltos, 170 robos y 623 coches fueron robados en las calles. No es exactamente una zona amigable para la familia. Y además, ¡es propensa a los incendios forestales!

mass-covid-vaccination-gets-a-dry-run-an-a-louisiana-parking-lot.-54204.jpeg

Shreveport, Louisiana. Foto de Dylan Hollingsworth/Bloomberg via Getty Images.

Shreveport, Louisiana, no atraviesa una época positiva. A pesar de su belleza natural, esta ciudad sureña en particular está repleta de casos relacionados con violencia, incluidos asaltos calificados, estadística que se duplicó de 2015 a 2016. Sumado a todo ello, la ciudad es propensa a inundarse por hallarse cercana al Río Red, y el 26% de las personas vive en la pobreza, por lo que no cuentan con la economía para reconstruir sus ya dilapidados terrenos y hogares.

Youngstown-Ohio-34846.jpeg

Youngstown, Ohio. Foto de MEGAN JELINGER/AFP via Getty Images.

Lo que en algún momento fue una ciudad orgullosa de la producción de metales con una población de 170 mil personas, Youngstown, Ohio, se ha transformado en una ciudad deteriorada hogar de 65 mil personas. De esa población, un 37% vive en la pobreza. Lo interesante es que Youngstown es el cielo para el crimen organizado, y es considerada como una de las más corruptas. Según el medio The New Republic, todas las personas desde el jefe de policía a los ingenieros del condado y varios abogados defensores, responden a la mafia local.

Danville-Virginia-76123.jpeg

Danville, Virginia. Foto de Michael Williamson/The The Washington Post via Getty Images.

Desde que sus molinos textiles y de tabaco dejaron de funcionar, Danville, Virginia, pasó de ser una de las ciudades más ricas en el área de Piedmont, a una de las más pobres. Con un 21% de las 40 mil personas que viven allí viviendo actualmente en la pobreza, no es una sorpresa que muchos estén buscando a donde trasladarse. Entre los años 2010 y 2018, cerca del 5.5% de la población abandonó la ciudad de Danville, en búsqueda de trabajo y una nueva vida en otra zona. Por fortuna, la ciudad está dando lo mejor de sí para revertir la situación.

Jackson-Mississippi-31345.jpeg

Jackson, Mississippi. Foto de Michael M. Santiago/Getty Images.

Mississippi puede estar repleto del encanto sureño, pero la ciudad de Jackson genera tristeza al pensarla. No sólo que el 29% de su población vive debajo de los niveles de pobreza, pero también en febrero del 2021 más de 20 mil hogares quedaron amenazados con cortes de agua debido a las facturas de servicios públicos impagos por un valor de $45 millones de dólares. En el año 2020, la taza de homicidios en la ciudad alcanzó un infame récord de 79.69 cada 100 mil residentes.

GettyImages-72086361-79509.jpg

Mansfield, Ohio. Foto de Tim Boyle/Getty Images.

Desde que quedaron en el pasado los años de industrialización en Mansfield, Ohio, sin mencionar el cierre de la factoría de GM en el 2010, se han perdido más y más puestos de trabajo, llevando la taza de pobreza de la ciudad por encima de un 24%. Con las personas en la búsqueda de una manera sencilla de tener comida en su hogar, el crimen ha crecido a tal punto de marcar un récord de 37% desde 2012 a 2017.

Cleveland-Ohio-84665.jpeg

Cleveland, Ohio. Foto de Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images.

En algún punto de la historia fue considerada "la mejor locación de la nación" para los negocios, pero Cleveland, Ohio ha transitado un período negativo a posterior. Desde que se perdió su industrias manufacturas, un sólido 35% de la población de Cleveland vive en la pobreza. Y la estadística criminal también ha crecido de la mano de la violencia con armas. Y el hecho de que Forbes la haya catalogado como una de las ciudades más miserables en las cuales vivir en los Estados Unidos, no ayuda a la imagen que da Cleveland.

Harlingen-Texas-42286.jpeg

Harlingen, Texas. Foto de Scott Olson/Getty Images.

Sequía, calor y con pocas lluvias al año, Harlingen, Texas no es una de las atracciones del país. No sólo que casi el 30% de la población vive en la pobreza, sino que ni siquiera han mostrado signos de preocupación por la cuestión. En los últimos años, Harlingen ha experimentado una absurda cantidad de inundaciones. Ya sea que se lo atribuyan al calentamiento global o la mala suerte, una buena parte de los estimados 65 mil residentes, no transitan una vida sencilla.

Anderson-Indiana.jpg-48627.jfif

Anderson, Indiana. Foto de Publichall/Wikimedia Commons.

Desde el cierre de las factorías de GM en Anderson, Indiana, más de 23 mil personas han perdido sus puestos de trabajo. Según el medio de comunicación Indiana Business Review, la ciudad se acerca a una tendencia económica negativa. El diario indicó que debido al declive en espiral de la economía de la ciudad, habrá una "aceleración en la cantidad de beneficiarios de cupones alimenticios". Debido a su gran masa de desempleados, cerca del 25% de la población de la ciudad vive en la pobreza.

Fort-Pierce-Florida-84093.jpeg

Fort Pierce, Florida. Foto de ADAM DELGIUDICE/AFP via Getty Images.

Cuando las personas se imaginan las playas arenosas de Florida, Fort Pierce no es lo que se les viene a la cabeza. No sólo que el 36% de la población es pobre, sino que la ciudad debe reponer la arena de sus playas de manera regular por la erosión que se presenta. Lo que fue en algún punto de la historia una ciudad con prominentes cultivos cítricos, muchos huertos debieron de cerrar. En la actualidad, sus residentes intentan reponerse a los pequeños huracanes que azotan la ciudad que se encuentra entre grandes como Miami y Fort Lauderdale.

New-Jersey-65754.jpg

Union City, New Jersey. Reproducción de ElliotJM64 / Reddit.

En el año 2010, Union City en Nueva Jersey fue catalogada como la ciudad más densamente poblada de todo el país, con unas 54.138 personas por milla cuadrada. Para aquellas personas que disfrutan de "tiempo en solitario", esta es una de las zonas más miserables. Sin tener en cuenta además que el 23% de la población vive en la pobreza. Por fortuna, Union City ha mejorado en los últimos años. En el 2015, fue incluso una de las ciudades más pequeñas en ser incluidas en el listado AARP, en donde aparecen las comunidades más seguras en las cuales vivir.

GettyImages-1241478602-86791.jpg

Georgia Es Demasiado Cara. Foto de Dustin Chambers/Bloomberg via Getty Images.

Si bien puede resultar una sorpresa toparse con Georgia en este listado, existe una razón. Las personas tienden a visitar Georgia, de manera común en Atlanta, pero no viven allí. Al contrario, pareciera que los residentes intentan abandonar el estado. Todo se trata de reducir gastos. La revista Governing reconoció que la renta aumentó en un 28% en la ciudad desde el año 2000, comparado con el 9% que ha crecido en otros estados de la ciudad. En el 2018, un reporte de HotPads resolvió que los precios de la renta aumentaban en un 300% más rápido que otras ciudades. ¡No es una sorpresa que muchas personas comenzaran a buscar otro lugar en donde asentarse!

11-Ciudades-Pobres-EEUU-21-69711.jpeg

Saginaw, Michigan. Foto de SETH HERALD/AFP via Getty Images.

Frío, con heladas y, ¿Hemos mencionado que hace mucho frio? Saginaw no cuenta con el mismo encanto que otras ciudades en Michigan. Para finales del siglo XX, la industria en la ciudad cayó de manera veloz, lo cual llevó a un gran número de desempleo. En la actualidad, cerca del 34% de las personas viven bajo la línea de la pobreza. La pérdida reciente de población en la ciudad le ha dado lugar a la decadencia urbana, siendo miles las personas que abandonan sus hogares y los delincuentes las utilizan como edificios de "base de operaciones". Saginaw es sólo un efecto dominó, y la última pieza son las dificultades generales de la zona.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-22-14882 (1).jpeg

Compton, California. Foto de Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images.

Si bien Compton, California no es para nada peligroso como lo era en la década de 1970´, la ciudad aún no es de las mejores, y de ninguna forma es una zona donde quiera visitarse para vacaciones. Repleto de peligros por violencia de bandas, un nivel de pobreza del 23%, y mucho desempleo, Compton es seguramente una de las ciudades más miserables del país. Por supuesto que, las personas de Compton son leales a la ciudad, hasta la médula.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-23-82825.jpeg

Hammond, Indiana. Foto de Scott Olson/Getty Images.

Desafortunadamente para Hammond, Indiana, lo que lleva a que las propiedades no tengan empleados es lo mismo que lleva a que sea una de las ciudades con más contaminación del país. Desde que Hammond surgió, su fuente principal ha sido la industria, por lo cual hay muchas empresas que generan humo. La cuestión es que, todas estas industrias han aportado en cuanto a la contaminación en cuestiones del agua y es una gran preocupación para las 76 mil personas que viven allí.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-24-14252.jpeg

Cicero, Illinois. Foto de Scott Olson/Getty Images.

Desde la década de 1920´, cuando Al Capone utilizó a Cicero, Illinois como su "parque de diversiones privado", la ciudad ha vivido como lo describe la frase. Conocida por su corrupción gubernamental que se ha desenfrenado, siendo el escándalo más reciente el que 81.500 residentes hicieran otros arreglos de vivienda. El presidente de la ciudad, Betty Loren-Maltes, tomó $12 millones de dólares en fondos. Actualmente está cómodo en una prisión federal. Lo sentimos, pero el pequeño engaño fue degradante para la moral de la ciudad, a tal punto que nadie quiere vivir o visitar la ciudad.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-25-54076 (1).jpeg

Hialeah, Florida. Foto de Joe Raedle/Getty Images.

Hialeah, Florida, es una buena lección en términos de "Sólo por si acaso este lugar está en la costa, no significa que sea una ciudad buena o siquiera activa". De hecho, en el año 2018, WalletHub viralizó cierta información financiera, en lo que incluyó pagos mensuales a gimnasios, centros de gimnasios por persona, y la cantidad de adultos sin actividad física, para nombrar algunas categorías. El resultado: Hialeah, Florida, es una de las peores ciudades del país con estilo de vida más activo.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-26-24101.jpeg

Brownsville, Texas. Foto de CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images.

Con un 35% de sus residentes que viven por debajo de la línea de la pobreza. Brownsville, Texas suele ser citada por sus grandes fuentes, siendo uno el empobrecimiento del país. Sumado a ello, la ciudad se encuentra justo en la frontera del Este, lo cual la convierte en una de las áreas más patrulladas de los Estados Unidos. Eso no es algo por el cual digas: "Ven y visita esta ciudad, es súper divertida y bienvenida". Realmente es una de las principales razones por lo cual los residentes no pueden vender sus hogares.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-27-19732.jpg

New Brunswick, Nueva Jersey. Foto de Lacwal12/Wikimedia Commons.

No permitas que la famosa universidad de Rutgers que se encuentra en New Brunswick, Nueva Jersey te engañe, porque eso y algunos de los restaurantes locales es lo único que mantiene activa a la ciudad. Esta ciudad en particular de Nueva Jersey presenta estadísticas altas de pobreza, un increíble 37% con sólo el 54% de las personas que tienen empleos. Sin mencionar que el control de armas está descontrolado. Desde el 2017, la violencia con armas ha escalado hasta un 67%.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-28-42370.jpeg

Camden, Nueva Jersey, Foto de Emile Wamsteker/Bloomberg via Getty Images.

Camden, Nueva Jersey, presenta una reputación negativa al ser una de las ciudades más peligrosas del país, habiendo sido catalogada por NeighborhoodScout como una de las cinco ciudades más peligrosas en el listado. Con un promedio de casas con ingresos de $26.105 dólares, y 37% de los residentes por debajo de la línea de la pobreza, no hay mucho por hacer en Camden que cavar su propio pozo. Por fortuna, las estadísticas criminales están disminuyendo, con sólo 22 homicidios en el año 2017, el número más bajo desde los años 80´.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-29-53895.jpeg

Huntington Park, California. Foto de Mark Boster/Los Angeles Times via Getty Images.

No es una sorpresa, pero Business Insider colocó a Huntington Park, California, la ciudad número diez entre las más miserables de la nación. Presenta un ingreso por hogar increíblemente bajo de $36.397 dólares y una pobreza en alza del 28%. Incluso así, la ciudad es considerada "de clase trabajadora y de paraíso para los inmigrantes" según Los Ángeles Times, ya que la propiedad es costeable. Muchos de los residentes no son legales, lo cual al gobierno local les frena para ayudarlos.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-30-46856 (1).jpeg

Flint, Michigan. Foto de GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images.

Flint, Michigan, no gana para sustos. A mediados de los años 2000´, se ha convertido en la ciudad conocida por su gran crimen y de las ciudades más peligrosas de la nación. Sumado a ello, desde el 2002 al 2004, y de 2011 a 2015, la ciudad ha estado en situación de emergencia financiera. En la actualidad, están envueltos en una emergencia de salud pública, debido a una fuga de la enfermedad de Legionnaires, una clase de neumonía, provocada por agua contaminada.

11-Ciudades-Pobres-EEUU-31-23674.jpeg

Gary, Indiana. Foto de Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images.

Siendo en algún período pasado un lugar ideal para la manufactura, Gary, Indiana es actualmente una ciudad en donde sus mejores días ya han pasado. Durante una entrevista a The Guardian, un agente de policía antidrogas, nacido en la ciudad, lo reveló todo. Él manifestó: "Solíamos ser la capital de la muerte en los Estados Unidos, pero casi que no hay nadie actualmente para que llegue a ese terrible destino. Solíamos ser la capital de la droga de la nación, pero para eso necesitas dinero, y no hay trabajo o nada que robar aquí".

11-Ciudades-Pobres-EEUU-32-33021.jpg

Iowa Simplemente Es "Un Estado Aburrido En El Que Vivir". Reproducción de Msrivertime/Pinterest.

Los atardeceres sobre los terrenos de maíz de Iowa es algo de admirar, y las ciudades con ofertas laborales no paran de crecer, pero nada de eso evita que los residentes abandonen la zona por los límites del estado. Las personas con 44 años o menos abandonan Iowa en búsqueda de oportunidades laborales y un cambio de vida, mientras que los individuos más grandes se van porque se jubilan. Según United Van Lines, "El 68.22% de las personas se trasladan por fuera del estado para encontrar empleos, mientras que el 12.4% están dejándolo por jubilación". Luego, un usuario de Reddit se quejó que "El clima del estado es extremo, con escuelas públicas de mala calidad y una infraestructura que se cae, además de que es aburrido vivir en Iowa".

11-Ciudades-Pobres-EEUU-33-83041.jpg

Rhode Island Presenta Un Costo De Vida Alto. Foto de Ron Pownall/Getty Images.

Siendo el estado más pequeño de los Estados Unidos por su territorio, Rhode Island es visto como un flujo constante de personas. Si bien existen algunas razones para abandonar el estado oceánico, la mayoría de las personas se van por cuestiones sencillas, el costo de vida y la falta de trabajo. El costo de vida en Rhode Island es extremadamente alto, por lo que si una oportunidad laboral se da, las personas tienden a aceptarlo. Sumado a ello, las jubilaciones varían del estado en que se busque una zona más cálida y territorios más baratos. Un estudio de Nation Movers del año 2018 de United Van Lines indicó, "La razón principal para dejar el estado es el trabajo. Otras personas lo abandonan por la familia, el estilo de vida o razones para el retiro".

