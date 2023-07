Basura: los 10 tipos que más abundan en las costas

Pixabay/Alexas_Fotos

8. Latas de bebidas

Las latas de bebidas son otro elemento muy pernicioso que se encuentra de forma abundante en las costas. 267.189 unidades retiradas en 2021.

7. Botellas de cristal

El cristal está muy presente en las costas de todo el mundo. Tanto es así que se recogieron en 2021 más de 300.000 botellas. Concretamente, la cifra exacta es 304.337.

6. Bolsas de plástico

Es bien sabido lo mucho que tardan en desaparecer de forma natural y la importante huella en el medioambiente que provocan. 415.245 unidades recogidas en 2021.

5. Tapones de botellas

Superan el medio millón. Los voluntarios retiraron de las costas en 2021 la cantidad de 579.020 tapones de botellas.

4. Otras basuras

Ocean Conservancy agrupa otra serie de productos, entre los que se incluyen peines o cepillos de dientes. En total, 613.972 unidades de una miscelánea de artículos que también contaminan mucho.

3. Botellas de plástico

No es ninguna sorpresa que las botellas de agua sean uno de los productos con más presencia en las costas. Aunque no llegan al millón de unidades recopiladas por los voluntarios, no quedan lejos: 849.321.

2. Colillas de cigarros

Segundo lugar para los cigarrillos, que están en las costas de una manera masiva. Tanto es así que en 2021 se recogieron 1.134.292 unidades.

1. Envoltorios de comida

Primer lugar de forma destacada para los envoltorios de comida, incluyendo dulces. 1.341.463 unidades retiradas de las costas en 2021.

Fuente: 20minutos