Arte: el ecologismo pone la diana en las grandes obras

Se trata de cuidar el arte pero el planeta se sigue calentando, el medio ambiente continúa degradándose y la biodiversidad sigue menguando. Y como no parece que seamos -o queramos ser- conscientes de la magnitud del problema, los movimientos ecologistas intentan dar la voz de alarma. Por esta razón, sus activistas llevan unas semanas organizando protestas muy mediáticas con emblemáticas obras de arte en la diana .

En un museo de Melbourne (Australia), dos personas pegaron sus manos a un cuadro de Pablo Picasso. Fue el pasado 9 de octubre y el cuadro, 'Masacre en Corea', incluido dentro de la exposición El siglo de Picasso. Fueron activistas del grupo ecologista 'Extinction Rebellion' y desplegaron a sus pies una pancarta que decía: "Caos climático = guerra + hambruna". Pintado en 1951, representa a soldados estadounidenses fusilando a civiles. Para este cuadro Picasso se inspiró en 'Los fusilamientos del 3 de mayo' de Goya.

cuadros-atacados-por-el-ecologismo-los-girasoles-de-van-gogh.jpeg

'Los girasoles', de Van Gogh

Activistas de 'Just Stop Oil' pegaron sus manos a la pared después de lanzar sopa al famoso cuadro 'Los girasoles', de Van Gogh. Ocurrió el 14 de octubre en la Galería Nacional de Londres. Dijeron que con su acción querían hacer una llamada de atención sobre la crisis climática. 'Los girasoles' son en realidad una serie de cuadros del pintor neerlandés, realizados entre 1888 y 1889 cuando vivía en Arlés (Francia). El de Londres está valorado en más de 80 millones de euros.

cuadros-atacados-por-el-ecologismo-les-meules-de-monet.jpeg

'Les meules', de Monet

Dos miembros del grupo alemán Letzte Generation (Última generación) lanzaron puré de patatas contra un cuadro de Monet expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. Posteriormente se pegaron al suelo con pegamento. Fue el domingo 23 de octubre y la obra en cuestión, uno de los cuadros de la serie 'Les meules (Los pajares)' de Monet. En 2019, la pintura de Monet marcó un récord del artista al venderse por más de 110 millones de dólares en Sotheby's.

cuadros-atacados-por-el-ecologismo-la-jove-de-la-perla-de-vermeer.jpeg

'La joven de la perla', de Vermeer

El pasado 27 de octubre, tres activistas de Just Stop Oil Belgium lanzaron salsa de tomate cerca de la conocida pintura 'La joven de la perla', de Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis de La Haya (Países Bajos). Trataban de denunciar el calentamiento global. En un juicio rápido, dos de las tres personas ya han sido condenadas (a dos meses de prisión). "¿No es irónico que se condene a los activistas del clima que se oponen de forma no violenta a la matanza masiva de la vida en la Tierra?", ha comentado el grupo ecologista. El cuadro, pintado por Vermeer entre 1665 y 1666, se ha hecho especialmente famoso en los últimos años (ha inspirado una novela y una película). Un coleccionista lo donó en 1902 al Mauritshuis y allí sigue.

cuadros-atacados-por-el-ecologismo-la-maja-desnuda-y-la-maja-vestida-de-goya.jpeg

'La maja desnuda' y 'La maja vestida', de Goya

El 5 de noviembre, en Madrid, dos activistas medioambientales se pegaron a los marcos de los cuadros de 'La maja desnuda' y de 'La maja vestida', de Francisco de Goya, expuestos en el Museo del Prado. De ese modo quisieron protestar por la emergencia climática que atraviesa la Tierra. En el espacio que media entre ambas pinturas escribieron con spray "+1,5 C". "La semana pasada la ONU reconocía la imposibilidad de mantenernos por debajo del límite de aumento del Acuerdo de París de 1,5° de temperatura media respecto a los niveles preindustriales (...) Necesitamos cambiar ya", escribió el grupo en Twitter. Goya pintó primero 'La maja desnuda' (1800). No estaba pensado para formar pareja, pero con el tiempo se le unió a 'La maja vestida' (1805). La primera maja es uno de los primeros casos de desnudo no justificado por ningún tema histórico, mitológico o religioso. Siempre se ha especulado con que la retratada sea la duquesa de Alba.

Fuente: arte 20minutos