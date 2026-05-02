El Club Atlético Huracán Las Heras logró una gran victoria en La Pampa
Tres puntos importantes alcanzó este sábado el Club Atlético Huracán Las Heras al derrotar en La Pampa a Costa Brava por 2 a 1.
Festejo en el Torneo Federal A para el Globo lasherino.
El Club Atlético Huracán Las Heras derrotó en la tarde de este sábado a Costa Brava de La Pampa por 2 a 1 en el marco del inicio de la séptima fecha de la zona C del Torneo federal A y se subió al cuarto lugar en la clasificación de su grupo.
Arcieroy Bonet sobre los 10´y 25´del primer tiempo anotaron para el Globo lasherino, mientras que Riera descontó para los locales en el minuto 27.