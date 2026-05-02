2 de mayo de 2026
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Club Atlético Huracán Las Heras

El Club Atlético Huracán Las Heras logró una gran victoria en La Pampa

Tres puntos importantes alcanzó este sábado el Club Atlético Huracán Las Heras al derrotar en La Pampa a Costa Brava por 2 a 1.

Festejo en el Torneo Federal A para el Globo lasherino.

Festejo en el Torneo Federal A para el Globo lasherino.

El Club Atlético Huracán Las Heras derrotó en la tarde de este sábado a Costa Brava de La Pampa por 2 a 1 en el marco del inicio de la séptima fecha de la zona C del Torneo federal A y se subió al cuarto lugar en la clasificación de su grupo.

Arcieroy Bonet sobre los 10´y 25´del primer tiempo anotaron para el Globo lasherino, mientras que Riera descontó para los locales en el minuto 27.

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Con estos tres puntos el conjunto del norte provincial suma 9 unidades y entra en zona de clasificación tras cumplirse parcialmente la fecha 7 de la zona C del certamen afista.

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