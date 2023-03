Tarifas eléctricas: avanza una revisión integral al 2028

Para el sistema, y mucho más para las tarifas eléctricas que pagan los usuarios en Mendoza , el 2023 no será un año más. Es que cerrado uno de los 2 ajustes semestrales que la Provincia le reconoce a las empresas distribuidoras, se viene una discusión de fondo: la RTI ( Revisión Tarifaria Integral), por la que Gobierno y concesionarios rediscuten cada 5 años los cuadros, la forma de calcularlos y otros ítems, en este caso para operar hasta 2028.

De hecho, las negociaciones ya comenzaron y entran en una fase definitoria. Abril, y sobre todo mayo, serán meses determinantes para llegar a una propuesta que, como los habituales ajustes tarifarios, también debe buscar aval en una audiencia pública. Un paso que no debería darse más allá del 1 de agosto próximo, de acuerdo a un compromiso asumido entre poder concedente y concesionarios.

"Estamos avanzando en todo lo posible, pero no está terminado. Esperamos poner a disposición todo con un tiempo prudencial, porque es algo complejo. Hablamos de volver a evaluar a la operación de una empresa para los próximos 5 años, y darle previsibilidad a un sistema que hoy no lo es", adelantó Andrea Molina , titular del Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico).

Qué cambia y qué está en análisis

De acuerdo a Molina, existen varios puntos por acordar hasta entonces. Uno de ellos abre un interrogante ¿cuál es la unidad de medida a tener en cuenta para determinar costos?

"Hay un monto importante que debemos ir viendo. El dólar es un tema. Por ejemplo, el cobre está dolarizado, y además debe importarse porque en el país no hay suficiente. Pero ¿qué dólar se debe considerar?", reconoce la funcionaria.

¿Cambiará la metodología para el cálculo de tarifas? ¿Y con qué frecuencia habrá aumentos?

El Epre anticipa que será "similar", de modo de "seguir conservando los mismos porcentajes". Pero puede modificarse el cálculo de la incidencia o peso de diferentes ítems, dentro de un modelo de "empresa eficiente".

El Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) para los insumos eléctricos es uno clave en la estructura de costos. Determina nuevos costos unitarios para la cotizarlo a la hora de sustituír equipos utilizados en la prestación del servicio, y en este punto se debe ponderar, por ejemplo, cuánto representará el volúmen de gasoil que se requiere para su funcionamiento.

En cuanto a la periodicidad de los ajustes de tarifas, las partes reconocen que está encaminado un cambio.

Concretamente se dejará de considerar aumentos semestrales para acortarlos a trimestres. Un repetitivo planteo de las distribuidoras cada vez que se discuten tarifas, para "no perderle pisada" a la inflación.

Lo que sí está claro es que las distribuidoras componen un fente común. Sin explicitar cifras, Raúl Stasi de Edeste, y Andrés Carnevale, de Edemsa, coincidían al cabo de la última audiencia pública, una vez más, en el mismo planteo, que irá a la "bolsa" que representa la RTI 2023-28.

El aumento que viene

Aunque oficialmente se evita hablar de cifras de un ajuste tarifario de fondo, desde las empresas ya hay expectativa y admiten una brecha inicial.

Es que con la RTI no sólo se pondera un ajuste por inflación del VAD. Involucra un estudio de costos pormenorizado de lo que le implica a cada una de las empresas operar, y en particular cuál será el aumento a reconocer por costo de capital.

Mientras no se cierre la negociación, desde las distribuidoras prefieren opinar en reserva. Pero, como antes de cada audiencia pública, arriesgan algunas cifras que exponen una brecha entre lo ideal y lo posible.

En ese sentido, el tire y afloje marca una diferencia de 10 puntos entre lo que pretenden los concesionarios (51% como mínimo de ajuste), y lo que está dispuesta a conceder la Provincia (no más del 41%).

La instancia coincide con el discutido rol del Consejo Consultivo del Epre (integrado por ONGs de defensa del usuario y organismos públicos como Irrigación), que viene de instalar la polémica al señalar que ni para el tratamiento de la RTI, ni al diseñarse los llamados "acuerdos transaccionales" suscriptos con Edemsa, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Edeste se se sometieron a su análisis.

"Después de un año en el que tuvimos la inflación más alta en mucho tiempo, estamos totalmente en contra de este aumento. Además, nunca nos notificaron de la decisión de extender por otros 20 años la concesión a Edemsa", consignó Marianella Iuliano, Defensora del Usuario por la CTA (Confederación de Trabajadores Argentinos).

Acuerdo con Edemsa

Fue algo que dejó la audiencia pública por el VAD realizada el martes. El Gobierno salió a defender los controvertidos "acuerdos transaccionales" que implican un perdón de deudas cruzadas sobre todo con la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa.

"Nosotros no tenemos autoridad para definir la concesión o hacer acuerdos, lo tiene el poder concedente. Todo conlleva un proceso administrativo que está en sus manos, no en las del Epre, que sólo actúa como su consejero técnico", señaló al respecto Molina.

Justamente engendrados de un reconocimiento por "ingresos no percibidos" que instaló la gestión del ex gobernador Celso Jaque y avaló su sucesor, Francisco Pérez, los acuerdos transaccionales son la forma que eligió el gobierno de Rodolfo Suarez para desarmar una millonaria bola de nieve.

De paso, así le abrió paso a una prórroga del contrato de concesión por otros 20 años a partir del 2028. Precisamente el plazo de la próxima RTI que ya está en proceso de tratamiento.

Según el jefe de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos, Manuel López, "no se reconocen los llamados "ingresos no percibidos" porque no existen como figura legal. Hablamos sólo de reclamos por ese concepto...COMPLETAR

Justamente, el trasfondo del acuerdo con Edemsa denota otras RTI que no se realizaron en tiempo y forma, y sostuvieron el reclamo por parte de las empresas. Todo viene de 2008, cuando en medio de un congelamiento tarifario (principal argumento del desfasaje de ingresos), Jaque decidió diferir la discusión que correspondía hasta 2013.

En este apartado también Edemsa y sus pares se muestran en sintonía. Si bien desde la Cooperativa Godoy Cruz refrendaron un plan de pago suscripto con Cammesa (la administradora mayorista nacional) a 8 años y señalaron que "se sigue negociando con la Provincia", los grandes operadores destacan que los acuerdos, frente a una inminente Revisión Integral de Tarifas, representan una "normalización" para el sistema.