Qué es el Benchmark Salarial y cómo ayuda a las empresas a pagar con equidad y estrategia

Hablar de salarios en una empresa no es sólo discutir cifras: también implica reconocimiento, cultura organizacional, equidad y estrategia. Por eso, cuando una empresa participa en un benchmarking salarial , va más allá de comparar sueldos: toma una decisión de gestión inteligente, basada en datos, orientada a construir una propuesta de valor coherente y atractiva para su gente.

El benchmarking de salarios es una herramienta que permite comparar las remuneraciones que una organización paga a sus empleados con las que pagan otras empresas del mismo sector o mercado. Se trata de medir dónde estamos parados. Pero no se trata de “copiar” lo que hacen los demás, sino de comprender el contexto y tomar decisiones mejor fundamentadas.

En tiempos de alta competencia por el talento, la información se vuelve poder . Saber cómo está el mercado ayuda a diseñar políticas salariales realistas, que equilibren sostenibilidad financiera y atracción de talento.

Una empresa que paga por debajo del mercado probablemente tendrá mayores tasas de rotación o dificultad para cubrir puestos críticos. Una que paga muy por encima puede generar inequidades internas o costos difíciles de sostener en el tiempo. El valor del benchmarking es encontrar ese punto de equilibrio.

image El Benchmark Salarial busca que las empresas encuentren el equilibrio al momento de remunerar a sus trabajadores

Remuneración más allá del salario

Además, la comparación no sólo sirve para revisar cuánto se paga, sino cómo se paga. Los estudios de mercado actuales incluyen cada vez más componentes no salariales:

Bonos variables,

Beneficios,

Esquemas híbridos de trabajo,

Días libres,

Seguros,

Capacitaciones, etc.

El foco ya no está únicamente en el salario base, sino en la propuesta total de compensación. Por eso, el benchmarking se ha convertido en una radiografía de cómo las organizaciones reconocen a su gente y generan fidelización, más que en una simple tabla de sueldos.

En este marco, Gestión Capital Humano es una consultora mendocina que realiza este servicio hace más de 20 años. La famosa “Encuesta de Remuneraciones y Beneficios” se aplica en diversos rubros productivos y de servicios: industria vitivinícola, manufactura, energía, tecnología, retail, salud y servicios profesionales, entre otros.

El análisis se realiza sobre una amplia base de datos actualizada periódicamente, que permite identificar tendencias y proyectar ajustes salariales de manera planificada.

Beneficios del benchmarking para las empresas

Desde una mirada estratégica, hacer benchmarking tiene tres grandes propósitos:

Competitividad externa : asegura que la empresa sea atractiva frente a otros empleadores. Saber que los sueldos están alineados al mercado evita perder talento valioso y ayuda a posicionarse como un empleador justo y competitivo.

: asegura que la empresa sea atractiva frente a otros empleadores. Saber que los sueldos están alineados al mercado evita perder talento valioso y ayuda a posicionarse como un empleador justo y competitivo. Equidad interna : permite verificar que existan relaciones salariales razonables entre puestos con similar responsabilidad o complejidad. Es decir, que las diferencias respondan a criterios objetivos y no a decisiones circunstanciales o presiones individuales.

: permite verificar que existan relaciones salariales razonables entre puestos con similar responsabilidad o complejidad. Es decir, que las diferencias respondan a criterios objetivos y no a decisiones circunstanciales o presiones individuales. Gestión de talento y proyección: contar con información de mercado ayuda a planificar aumentos, promociones, nuevos ingresos o ajustes por inflación con una base sólida. Así, las conversaciones sobre salario se vuelven más transparentes y menos emocionales.

Otro beneficio, muchas veces subestimado, es el diálogo que el benchmarking genera dentro de la organización. Obliga a revisar descripciones de puestos, niveles de responsabilidad, estructuras jerárquicas y criterios de evaluación. En ese proceso, las áreas de Recursos Humanos ganan protagonismo como aliadas del negocio, traduciendo información técnica en decisiones con impacto humano.

image Entre los beneficios de esta estrategia se destaca la equidad interna y le gestión de talento

Función social del benchmarking

El benchmarking también cumple una función social: contribuye a construir información colectiva sobre el mercado laboral. En países con alta inflación o escasa transparencia salarial, estos estudios ofrecen una base de datos valiosa para empresas, consultoras, sindicatos y universidades, generando una visión más real del empleo formal.

Por último, hacer benchmarking no significa perder identidad. Cada empresa tiene su cultura, su propósito y su manera de reconocer a las personas. Pero tener datos objetivos permite que esa identidad se exprese con coherencia y justicia. Una empresa que conoce su posición frente al mercado no reacciona por impulso, sino que planifica y comunica con claridad.

Cómo participar de la encuesta de Gestión Capital Humano

La información es una ventaja competitiva cuando se convierte en acción. Los estudios de Benchmark que realiza la consultora ofrecen datos, contexto y asesoramiento para que cada empresa pueda anticiparse, planificar y crecer sobre bases objetivas.



Por Paula Pía Ariet. Licenciada en Economía. Directora de Gestión Capital Humano