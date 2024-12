Impuestos a los influencer termina con la titular de Arca renunciada.

Cuando parecía que se terminaba la vida sin preocupaciones para los influencer , tiktokers, instagramers, bloggers y generadores de contenido cuando la ex AFIP había reglamentado las cargas impositivas e inscripción para el sector, el gobierno reaccionó y despidió a la titular de ARCA, Florencia Mizrahi.

La recientemente creada ARCA , a través de su Resolución General 5607 , ha incluido en su marco regulatorio a los creadores de contenido digital, quienes deberán inscribirse para cumplir con obligaciones fiscales tanto a nivel nacional como provincial, una decisión que da de lleno en el bolsillo de la militancia libertaria y la reacción no se hizo esperar. En apenas horas Javier Milei echo a la titular de la agencia impositiva

Los Influencer, ¿deberán facturar?

La regulación, que aún no fue modificada ni reemplazada, surge a partir de la actualización del Nomenclador de Actividades Económicas (CLAE) realizada por la nueva ARCA. La normativa incorpora actividades relacionadas con la creación, edición y difusión de contenido audiovisual a través de redes sociales y plataformas digitales. Estas actividades, que se popularizaron en los últimos años, no estaban previamente catalogadas por la ex AFIP.