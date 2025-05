Dólares del colchón: la jugada audaz del Gobierno de Milei para reactivar la economía.

Mientras la inversión extranjera directa sigue sin llegar al país , el Gobierno prepara una audaz y polémica estrategia : lanzar un mecanismo de amnistía fiscal que incentive a los argentinos a utilizar parte de los dólares atesorados en cajas de seguridad, cuentas no declaradas y otros refugios , con el objetivo de acelerar la monetización y sostener el crecimiento económico.

En el último informe oficial, la actividad económica registró una caída respecto a febrero , lo que encendió señales de alerta . Aunque en el Gobierno aclaran que aún no es motivo de alarma , reconocen que son necesarios más incentivos para alcanzar la ambiciosa meta de un crecimiento del 6% anual .

Menos controles y más facilidades para blanquear dólares

Entre las medidas previstas, el Gobierno anunciará:

Resoluciones conjuntas de ARCA, el Banco Central y la UIF , que buscarán reducir los pedidos de información sobre la compra y uso de dólares.

Un proyecto de ley para flexibilizar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario .

Cambios en el impuesto a las Ganancias, orientados a simplificar las declaraciones juradas de los trabajadores en relación de dependencia.

Nuevo piso para depósitos sin justificación

Uno de los puntos más sensibles será la elevación del umbral mínimo para depositar dólares sin justificar el origen, que podría superar los US$ 100.000. Por debajo de esa cifra, los bancos no estarán obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas, y ARCA no iniciará investigaciones penales tributarias.

Menos exigencias para profesionales y entidades

También se prevé una flexibilización de los informes que actualmente deben presentar:

Registros automotores

Contadores

Escribanos

Otras entidades reguladas

Los nuevos montos mínimos a declarar serían significativamente más altos que los actuales, aliviando la carga administrativa de estos sectores.

Fin al cruzamiento informático de transacciones

Finalmente, el Gobierno eliminará el sistema de cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI), una medida que busca descomprimir la presión fiscal sobre quienes realizan operaciones de alto valor.