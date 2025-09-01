Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de septiembre de 2025

Este lunes 1 de septiembre de 2025 , el dólar oficial cotiza en $1.360 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.320 .

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

A $1.356,54 para la compra ;

para la ; A $1.357,79 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

$1.325 ,73 para la compra ;

para la ; $1.378,17 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

A $1.716 para la compra;

para la A $1.768 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

En $1.530 para la compra;

para la En $1.605 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

A $718 para la compra ;

para la ; A $1.329,59 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.